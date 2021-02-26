Narkotik köpeği Alex, 23 kilo 432 gram eroin buldu: 3 gözaltı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, narkotik köpeği Alex, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 23 kilo 432 gram eroini buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, merkez Karatay ilçesinde bir otomobilde arama yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği Alex, otomobilin sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 23 kilo 432 gram eroini buldu. Olayla ilgili otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-02-26 11:05:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.