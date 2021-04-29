(ÖZEL) Hasan Akkuş: Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadın sporcu sayısı erkeklerden fazlaydı



"Avrupa Halter Federasyonu'na yeni standartlar getiriyoruz"

"Pandemi ortamında daha güvenli müsabakalar yapmaya devam edeceğiz"

"Türk haltercilerin olimpiyatlardan madalyayla döneceğini umut ediyorum"

Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Prof. Dr. Hasan Akkuş, "Rusya'da yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na rekor ülke katıldı. Yıllardan sonra ilk defa kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısından fazlaydı" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan seçimli olağan genel kurulda Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Hasan Akkuş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Daha önce Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan Hasan Akkuş, EWF Başkanlığı için kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı olduktan sonra Rusya´nın başkenti Moskova'da 3-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası hakkında konuşan Hasan Akkuş, "Avrupa Halter Federasyonu olarak şartlara uygun yeni standartlar getiriyoruz. 1 yıl aradan sonra ilk defa bir müsabaka Rusya´da yapıldı. Çok iyi hazırlandık ve çok ayrıntılı koronavirüs protokolü hazırladık. Çünkü diğer ülkeleri de oraya gelmeleri için ikna etmemiz gerekiyordu. Rekor sayıda ülke katıldı. 44 ülke bu organizasyonda bulundu. Şampiyonaya erkekler 34 takımdan 154 sporcu ile, kadınlar ise 36 takımdan 157 sporcu ile katılım sağladı. Yıllardan sonra ilk defa kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısından fazlaydı. Uluslararası spor medyası da bu organizasyonu yayınladı. Bütün dünyadan önemli tepkiler aldık. Halterin geleceği açısından da çok önemliydi. Bundan sonra bizim hazırladığımız yöntemler, protokoller diğer ülkeler tarafından kullanılacak. Koronavirüs ortamında daha güvenli müsabakalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜRK HALTERCİLERİN OLİMPİYATLARDAN MADALYAYLA DÖNECEĞİNİ UMUT EDİYORUM"

2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak Türk haltercilerden umutlu olduğunu açıklayan Hasan Akkuş, "En son Moskova´da yapılan Avrupa Şampiyonası aynı zamanda olimpiyat kota müsabakasıydı. Burada erkek ve kadın takımımız ilk 6 arasında yer aldı bu bir başarıdır. Ancak kaç sporcuyla yarışırız, bu konu hakkında kimse bir şey diyemiyor. Bunun sebebi ise şu; daha önceden aldığınız takım puanına göre dünyada sıralama çıkıyordu. Şu anda Uluslararası Halter Federasyonu bireysel kotaya geçtiği için bütün bu kota müsabakalarının bitirilip, her bir sporcu için ayrı ayrı puanlamaların yapılıpması gerekir. Uluslararası Halter Federasyonu da mayıs ayının başında açıklayacak. Ama ben 2-3 sporcumuzun yarışacağını umut ediyorum. Halterde de madalya alma umudumuz var. Yine bu ülkemizin madalya sayısına hem de görünürlüğüne katkı sağlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hasan Akkuş'un açıklamaları

-Hasan Akkuş'un detayları

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-04-29 10:37:18



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