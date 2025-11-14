Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Konya’da devrilen otomobildeki çift yaralandı

        Konya’da devrilen otomobildeki çift yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 19:21 Güncelleme: 14.11.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen otomobildeki çift yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        M.Ç. (65) yönetimindeki otomobil Antalya’dan Konya yönüne seyir halindeyken Beyşehir ilçe merkezine 7 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü M.Ç. ve eşi D.Ç. (62) olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Konya
        #konya haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?