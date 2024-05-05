Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Konyaspor - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Şampiyonluk yarışı veren sarı lacivertliler ile kümede kalma mücadelesi veren yeşil-beyazlıları karşı karşıya getirecek mücadele hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Konyaspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Konyaspor'a karşı İstanbul'da oynadığı ilk maçı 7-1'lik skorla kazanmıştı. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmeyi düşünen sporseverler Konyaspor - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Konyaspor - Fenerbahçe maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

        Fenerbahçe'de Konyaspor maçında tedavileri süren Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek forma giyemeyecek.

        5

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

        Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar