Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Lig maçını düşünerek rotasyona gittik

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştığı maçta 2-0 yenilerek turnuvadan elenen Konyaspor'un teknik firektörü Fahrudin Omerovic, "Ligi düşünerek rotasyona gittik" dedi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, “Beşiktaş hak ettiği galibiyet aldı. Biz biraz daha lig maçını düşünerek rotasyona gitmek zorunda kaldık. İlk lig maçındaki gibi senaryo oldu. Hatalardan gol yedik ama bu futbol, hatalara dayanan bir oyun. Muhammet Demir’in 9 ay sonra sahaya dönmesi de beni mutlu etti. Yaklaşık 60 dakika sahada kaldı, iyi mücadele etti. Önümüzdeki periyotta bize çok katkı sağlayacak. Son 11 lig maçında her oyuncu benim için çok önemli olacak” ifadelerini kullandı.