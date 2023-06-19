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Köpek saldırısında üst dudağını kaybetti, zorlu ameliyatlardan sonra yeni dudağına kavuştu

23 yaşındaki Brooklinn, pitbull saldırısına uğradı ve üst dudağı tamamen parçalandı. Genç kadın, olaydan sonra eski görüntüsüne kavuşabilmek için birçok ameliyat geçirdi ve tüm süreci Instagram hesabında paylaştı.

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  • Köpek saldırısında üst dudağını kaybetti, zorlu ameliyatlardan sonra yeni dudağına kavuştu

    Profesyonel bir kaykaycı olan Brooklinn Khoury, 2020 yılında bir pitbullun saldırısına uğradı ve saldırı sonucunda üst dudağını ve burnunun bir kısmını kaybetti.

     
  • Köpek saldırısında üst dudağını kaybetti, zorlu ameliyatlardan sonra yeni dudağına kavuştu

    23 yaşındaki Brooklinn, yeniden normal dudaklara sahip olmak için yedi ameliyat geçirdi. 
  • Köpek saldırısında üst dudağını kaybetti, zorlu ameliyatlardan sonra yeni dudağına kavuştu

    Geçirdiği son ameliyatla beraber genç kadını dudağı tam anlamıyla yeniden yaratıldı. Ancak yeni üst dudağın tam olarak oturması aylar alacak.
  • Köpek saldırısında üst dudağını kaybetti, zorlu ameliyatlardan sonra yeni dudağına kavuştu

    Doktorunun mükemmeliyetçilik konusundaki ününe rağmen Brooklinn'in ameliyatlardan sonra yüzünün görünümü hakkında özel bir beklentisi yok.
  • Köpek saldırısında üst dudağını kaybetti, zorlu ameliyatlardan sonra yeni dudağına kavuştu

    "Benim kişisel umudum, tıpkı yaptığım herhangi bir ameliyat gibi, gördüğüm şeyi sevmeyi öğrenmek," diyor. "Daha önce, önemsiz bile olmayan küçük şeylere odaklandım.
  • Köpek saldırısında üst dudağını kaybetti, zorlu ameliyatlardan sonra yeni dudağına kavuştu

    Örneğin, saldırı olduğu sırada üst dudağımda sivilce vardı ve bu konuda çok güvensiz olduğumu hatırlıyorum. Ve 15 dakika sonra dudağımın tamamı gitmişti.
  • Köpek saldırısında üst dudağını kaybetti, zorlu ameliyatlardan sonra yeni dudağına kavuştu

    Brooklinn, yaşadığı süreci Instagram hesabından paylaşıyor. Geçirdiği zorlu ameliyatlara rağmen pozitif yönünü koruduğunu söylese de toplumun ona her zaman öyle yaklaşmadığını da belirtiyor.
  • Köpek saldırısında üst dudağını kaybetti, zorlu ameliyatlardan sonra yeni dudağına kavuştu

    Brooklinn, 2020'deki köpek saldırısından önce böyle görünüyordu. 

     
  • Köpek saldırısında üst dudağını kaybetti, zorlu ameliyatlardan sonra yeni dudağına kavuştu
  • Köpek saldırısında üst dudağını kaybetti, zorlu ameliyatlardan sonra yeni dudağına kavuştu

    Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Brooklinn Khoury'nin Instagram hesabından alınmıştır. 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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