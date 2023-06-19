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Engelli olarak dünyaya gelen genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor

Alex, doğuştan kas erimesine neden olan bir hastalık ile doğdu. Ancak bu, onun anne olmasını engellemedi. Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Alex, gelen tüm tepkilere rağmen "engelli ebeveynlik" konusunda herkese ilham olmaya çalışıyor.

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  • Engelli olarak dünyaya gelen genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor

    Tekerlekli sandalyeli Rapunzel olarak da bilinen Alex Dacy, kas erimesine ve hareketlilik sorunlarına yol açan genetik bir hastalık olan spinal müsküler atrofi adı verilen nadir, genetik bir durumla doğdu. 
  • Engelli olarak dünyaya gelen genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor

    Alex, üniversiteden mezun olduktan sonra bir iş bulmaya çalıştı ancak birçok kez reddedildi. "Cesaretim kırıldı ve vazgeçmek istedim. İşte o zaman, kimsenin beni işe almamasına rağmen, bir çıkış noktası elde etmek, topluma dâhil olduğumu hissetmek ve katkıda bulunmak için hikâyemi Instagram'da paylaşmaya başladım."
  • Engelli olarak dünyaya gelen genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor

    Alex ve partneri olan Noah, Alex'in sosyal medya hesabından destek gördükleri kadar eleştirilere de maruz kaldılar. Noah, "Dışarı çıktığımızda, insanların neredeyse boyunlarını kırmasına neden olacak bakışlarla karşılaşıyoruz," dedi. Çift, hamilelik haberini duyurduğunda ise daha fazla olumsuz tepkiyle karşı karşıya kaldı.
  • Engelli olarak dünyaya gelen genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor

    Alex, aslında hiçbir zaman kendi vücudu yoluyla çocuk sahibi olamayacağını düşünüyordu ancak beklenmedik bir şekilde hamile kalmıştı. Alex hamile kalınca bebeğe zarar gelmemesi için SMA tedavisini yarıda bırakmak zorunda kaldı.
  • Engelli olarak dünyaya gelen genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor

    Bu durum, şartları daha ağır bir hale getirdi; Alex, eskiden daha bağımsız bir hayat sürüyordu. Yüksek riskli bir hamilelik, doktorlarla geçen uzun aylar sonrası Alex sağlıklı ve güzel bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 
  • Engelli olarak dünyaya gelen genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor

    Alex, Instagram'ına gelen tüm olumsuz yorumlara rağmen engelli insanların da çocuk sahibi olabileceğini belirtiyor. 
  • Engelli olarak dünyaya gelen genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor

    Bu düşünce yapısıyla onun gibi olan diğer insanlara da ışık tutmaya çalışıyor. 
  • Engelli olarak dünyaya gelen genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor
  • Engelli olarak dünyaya gelen genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor
  • Engelli olarak dünyaya gelen genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor
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