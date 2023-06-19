Alex, üniversiteden mezun olduktan sonra bir iş bulmaya çalıştı ancak birçok kez reddedildi. "Cesaretim kırıldı ve vazgeçmek istedim. İşte o zaman, kimsenin beni işe almamasına rağmen, bir çıkış noktası elde etmek, topluma dâhil olduğumu hissetmek ve katkıda bulunmak için hikâyemi Instagram'da paylaşmaya başladım."