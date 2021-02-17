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Köpeklerine bakabilmek çöp poşetinde yaşıyordu... Çabalar sonuç verdi!

Meksika'nın Tijuana kentinde yaşayan Luz Maria Olmedo Beltran isimli kadın, çöp torbasının içinde 6 köpeğiyle beraber uyurken bulundu. Köpeklerine bakabilmek için barınak yerine sokaklarda yaşamayı tercih eden evsiz kadın, fotoğrafçı Omar Camarillo tarafından görüntülendikten sonra dünya basınına konu oldu

Köpeklerine bakabilmek çöp poşetinde yaşıyordu... Çabalar sonuç verdi! - Haberler
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Meksika'nın Tijuana kentinde yaşayan ve Chloe ismiyle tanınan 65 yaşındaki Luz Maria Olmedo Beltran, Omar Camarillo adlı fotoğrafçı tarafından bir çöp poşetinin içinde 6 köpeğiyle beraber görüntülendi.

8 yıldır sokaklarda yaşayan kadının, köpeklerini bırakmamak için kimsesizler barınağına gitmeyi reddetmesi ülke ve dünya basınına konu oldu.

Polisin ve çevredekilerin ısrarlarına rağmen bulunduğu yeri terk etmediği ifade edilen kadının patili dostlarını hiçbir koşulda bırakmadığı belirtildi.

HAYVANLARINI YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN SOKAKTA YAŞIYOR

Hayvanların barınağa girmesine izin verilmemesi nedeniyle sokakta yaşayan yaşlı kadının polislere "Gitmek istemiyorum, yardıma ihtiyacım yok, burada iyiyim" dediği görüldü.

Yetkililerin uzun uğraşları sonucunda bir geceliğine de olsa Beltran'ın barınakta kalmaya ikna edildiği aktarıldı. Ancak ertesi gün kadının köpekleri ile tekrar sokaklarda olduğu görüldü.

Evsiz kadını görüntüleyen fotoğrafçı Omar, kadının yaşadığı koşullar karşısında şoke olduğunu dile getirdi ve ekledi:

"Sokakta onu gördüğümde harika bir kalbi olduğunu fark ettim çünkü eksikliklerine rağmen hayvanlara yardım ediyordu."

ÇABALAR SONUÇ VERDİ

Chloe'nin hikayesi sosyal medyada yankı bulurken Alejandra Cordova Castro, Chloe ve köpeklere su, yiyecek, battaniye ve çorap yardımında bulunan ilk kişi oldu. Ardından yardımlar giderek büyüdü.

Sosyal medyanın gücü sayesinde hayvansever kadının köpekleriyle birlikte barınakta yaşamaya başladığı ifade edildi.

Chloe şimdilerde daha fazla hayvanla ilgilenebilmek için hükümetin kendisine bir yer bağışlamasını umuyor.

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