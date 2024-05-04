Zonguldak'ta edinilen bilgiye göre; Zonguldak-Kilimli sahil yolunu kullanan vatandaşlar, deniz kıyısında bir kadının yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

MAKTULENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazesi torbaya konulan kadının Kilimli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki S.Y. olduğu tespit edildi.