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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu - Son dakika haberleri

        Sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu!

        Zonguldak'ta, 58 yaşındaki S.Y. isimli kadına ait cansız beden sahilde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından S.Y.'nin cenazesi, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:51
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        Sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu!
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        Zonguldak'ta edinilen bilgiye göre; Zonguldak-Kilimli sahil yolunu kullanan vatandaşlar, deniz kıyısında bir kadının yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        MAKTULENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazesi torbaya konulan kadının Kilimli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki S.Y. olduğu tespit edildi.

        "PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI" İDDİASI

        Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan S.Y.’nin psikolojik problemleri olduğu öne sürüldü.

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