Kovid-19 salgınıyla mücadelede WEFA ve Türk Kızılay iş birliği

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan malzemeler, WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ve Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can'ın katılımıyla Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne teslim edildi.

WEFA Genel Başkanı Aydın, bu küresel salgın esnasında sürekli hastalarla temas halinde olan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Kovid-19 salgınına karşı Afrika, Asya, Balkanlar ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın, "Avrupa'nın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarımız çerçevesinde kimi şehirlerde kent sakinlerine, esnaflara ve STK'lere de maske desteğinde bulunduk. Afrika, Asya ve Balkanlar'da ise ihtiyaç sahibi ailelere hijyen paketi dağıttık. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs tehdidi bitene dek çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.