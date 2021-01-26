Kovid-19 tedavisinde ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanları yoğun mesai yapıyor

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Doç. Dr. Dereci, yaptığı yazılı açıklamada, virüsünün oluşturduğu nefes almada güçlük, göğüs ağrısı, tat algısında değişiklik, ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi bulgularla kendini belli eden enfeksiyon tablosu ile mücadelede belli bir noktaya gelindiğini belirterek, yeni semptomların ağız içinde görüldüğünü kaydetti.

Dünyada ve Türkiye'de aşılamanın hızla yapıldığına işaret eden Dereci, "Aşı sonrası da vatandaşlar olarak tüm tedbirlere uymakla yükümlüyüz. Tedavi seyrine ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlarının yoğun mesaisi de eklendi. Virüsün ağız içi bulgularını yakın zamanda birçok hastada gördük." bilgisini paylaştı.

- "Ağız içi yaralar bir hafta içinde kayboluyor"

Dereci, tedavi sürecindeki bulguları sıralayarak açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Özellikle son zamanlarda yapılan birkaç çalışmada genellikle ağrılı dil, dudak köşeleri ve yanak kısmında yara görülüyor. Ağız içi yaralar bir hafta içinde kayboluyor. Sağlıklı insanlarda diş etlerinde sığ beyaz-gri ülserler şeklinde gözlenen yaralar, 2 ila 10 gün içinde genç hastalarda gözlendi. Yaşlı bireylerde ve sistemik enfeksiyonun daha ciddi seyrettiği bireylerde kanamalı görünümde kabuklar oldu. Bu tip yaralar stres ve bağışıklığın baskılanması ile virüsün birleştiği olgularda daha sık gözleniyor. Dudakta yaralar görülüyor. Bu sebeple de konunun uzmanı doktorlarımıza görev düşüyor. Oral bulgulara ilişkin bilgiler her geçen gün güncelleniyor. Saydıklarım bu bulguların bir özeti. Biz hastane olarak normalleşme dönemi sonrası hız kesmeden hastalarımızın tedavisine devam ediyoruz."