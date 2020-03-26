Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokak hayvanları unutulmadı

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alınan tedbir gereği evlerinden çıkamayan hayvanseverlerin sevgi ve ilgisinden yoksun kalan sokak hayvanlarının ihtiyaçları, belediye ekipleri tarafından her gün aksatılmadan gideriliyor.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce 15 farklı noktada hayvanseverlerle koordineli şekilde dağıtımı yapılan mama miktarı ve dağıtım periyotlarını artırdı.

Ayrıca Yedikule Hayvan Barınağında gönüllülerle birlikte binlerce köpeğin bakımına da devam ediliyor.