Kozmetik şirketi L'Oréal, etik iş uygulamalarının standartlarını tanımlayan ve iş hayatında Etik'in geliştirilmesine öncülük eden kuruluşlardan biri olan 'Ethisphere Enstitüsü' tarafından 2019 yılında 10. Kez, "En Etik Şirketlerden Biri" seçildi. 2019 yılında 21 ülkeden ve 50 sektörden 128 şirket bu unvana layık görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ethisphere CEO'su Timothy Erblich, "Ethisphere olarak; L'Oréal'in değerlere dayalı yaklaşımı, uzun vadeli vizyonu ve gerçek anlamda dürüstlük ve şeffaflıkla faaliyetlerini yürütmesi bizi çok etkiledi. Tüm L'Oréal çalışanlarını, etik anlayışı günlük faaliyetlerine dahil etmelerinden ve bu unvana layık olmalarından dolayı kutluyoruz" diye konuştu.

L'Oréal Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jean-Paul Agon, "Ethisphere tarafından 10. kez bu unvana layık görülmek, bir şirketin aynı anda hem etik hem de başarılı olabileceğini teyit ediyor. Bizim için grup şirketlerimizin dönüşümünde kilit rol oynayan faktörlerden biri de etik değerlerimiz. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımız da bu değerlerle özellikle gurur duyuyor" dedi.

L'Oréal Başkan Yardımcısı ve Etik Başkanı Emmanuel Lulin ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Her geçen gün daha fazla inovasyonun hayata geçtiği bir dünyada, güçlü bir etik kültüre sahip bir şirket yarının zorluklarıyla yüzleşmek için daha donanımlıdır ve bib bunun için çalışmaya her zaman devam edeceğiz."