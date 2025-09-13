KPSS 90 puanla nereye girilir? 90 KPSS puanı ile hangi şehir ve hangi kurumlara atama olur?
13 Eylül tarihinde gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu Sınavı Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumun ardından, adaylar puan hesaplaması yapmaya başladı. 90 puan ile nereye atanacağını araştıran adaylar, kendilerine en uygun kurumları ve atama puanlarını araştırıyor. Peki, 90 puan ile nereye girilir? İşte, detaylar...
KPSS 90 PUANI İLE NEREYE GİRİLİR?
2025 KPSS atama kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ancak memur adayları 2024 KPSS atama kılavuzundan yola çıkarak, atanmak istedikleri kurumların puanına bakabilir.
KPSS PUANI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?
KPSS 2025, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Öte yandan öğretmen adayları için 2025-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.