ÖSYM’nin organize ettiği 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları, çok sayıda adayın katılımıyla yapılacak. İki gün boyunca üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları ise 10 Ekim 2025’te duyurulacak. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumları hangi saatlerde uygulanacak? İşte, adayların beklediği oturum saatleri…