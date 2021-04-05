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KPSS başvuruları ne zaman 2021? KPSS başvuruları hangi tarihte? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2021 için heyecan başladı. Devlet kademelerinde görev yapmak isteyen binlerce aday, başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak beklenen açıklamalar geldi. İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri ve KPSS sınav zamanları...

KPSS başvuruları ne zaman 2021? KPSS başvuruları hangi tarihte? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2021 ile ilgili araştırmalar başladı. Sınav hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden binlerce aday, büyük bir merakla KPSS ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleştirilecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2021 KPSS tarihleri...

2021 KPSS NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN, ÜCRET NE KADAR?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

2021 KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı ancak adaylar geçtiğimiz yıl 80 TL ödemişti.

KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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