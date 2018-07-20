KPSS için nefesler tutuldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyen adaylar KPSS lisans sınavı için hazrılıklarını tamamladı. KPSS ortaöğretim sınavının da 3 Temmuz'da başlayan başvuru süresi dün sona erdi. Peki KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak? KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS'ye dair detayolar ve ÖSYM'nin uyarısı haberimizde.

ÖSYM'DEN KPSS'YE GİRECEK ADAYLARA UYARI!

ÖSYM Pazar günü yapılacak KPSS lisans genel yetenek - genel kültür sınavı için resmi Twitter adresinden bir hatırlatma yayımladı. ÖSYM adayları sınav saati ve sınav belgesi konusunda uyardı.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin 2018 yılı akademik takviminde KPSS lisans sınavına dair şu tarihler not düşülmüş:

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sınav saati: 10.15 - Binaya son giriş saati: 10.00

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

KPSS ORTAÖĞRERTİM SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ

3 Temmuz'da başlayan 2018 KPSS Ortaöğretim başvuruları 19 Temmuz 2018 tarihinde (dün) sona erdi. Ücret ödeme için son gün, 20 Temmuz 2018 yani bugündü. KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuru tarihi ise 01 Ağustos 2018 olarak belirlendi.

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2018 KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Sınavın cevaplama süresi, 130 dakika olacak.

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