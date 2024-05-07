KPSS ne zaman? KPSS sınav ve başvuru tarihleri 2024
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. 3 Mayıs'ta başlayan KPSS lisans başvuruları sonrası gözler ön lisans ve ortaöğretim başvurularının başlayacağı tarihe çevrildi. ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman sorusu yanıt buldu. İşte KPSS sınav ve başvuru tarihleri 2024
KPSS sınav ve başvuru tarihleri gündemde yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans ve ortaöğretim oturumları iki yılda bir gerçekleşirken, lisans oturumları her yıl uygulanmaktadır. Memur olma hayaliyle çalışmalarını sürdüren adaylar, 2024 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki KPSS ne zaman? KPSS sınav ve başvuru tarihleri 2024
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSAN BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
KPSS ön lisans başvuruları ise 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yapılarak başvuru işlemleri yapılabiliyor. Adaylar başvuru sürecinde sınava katılmak istedikleri il vb. seçenekleri belirleyebilecek. Girilecek oturum belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılarak KPSS başvurusu tamamlanacak.
KPSS 2024 SINAV TARİHLERİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.