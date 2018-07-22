KPSS kaç dakika sürecek? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans düzeyinde katılım sağlayacak olan adaylar için sınav günü geldi çattı. Devlet kurumlarında memur olarak çalışabilmek için uzun süredir sınava hazırlanan adaylar bugün KPSS Lisans sınavına katılacak. Peki, KPSS kaç dakika sürecek? KPSS saat kaçta bitecek? İşte 2018 Lisans KPSS sınav süresi...

KPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 22 Temmuz'da yani bugün gerçekleştirilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür alanı saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri ise saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00’dan sonra, 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için ise adayların saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

Sınavın sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilmesi için adayın;

* Sınava, atandığı salonda girmesi,

* Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

* Sınav süresi bitt ikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

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