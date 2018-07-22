Kamu Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu tamamlandı. Peki KPSS sınavına giren öğrenciler için sınav zor muydu? İşte 2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınav yorumları...

Genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan KPSS'nin ilk oturumu saat 10.15'da başladı. Toplam 120 soruya 130 dakika verilen sınavın ikinci oturumu 14.30'da başlayacak. Bu oturumda adaylara, eğitim bilimlerinden 80 soruyu yanıtlamaları için 100 dakika verilecek.

YURTTAN 2018 KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR YORUMLARI

Kamu personeli adaylarının katıldığı genel yetenek ve genel kültür testlerinden yapılan ve saat 10.15'de başlayan KPSS, 12.25'de sona erdi. Sınavdan sonra öğrenciler sorular hakkında yorumlarını dile getirdi. Bazı adaylar sınavın kolay olduğunu söylerken bazılarıda zorlandıklarını dile getiriyor.

İşte yurttan KPSS yorumları;

— ibrahim ÇAPARLAR (@icaparlar) July 22, 2018

— ay çok maçoyum (@pa_mka) July 22, 2018

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— İzel Hızal (@hizalizel) July 22, 2018

— Ahmet ORGUN (@ahmetorgunn) July 22, 2018

— Pablo Emilio Escobar Gaviria (@sakinolturgut) July 22, 2018

— Brooks Was Here (@DavAdami) July 22, 2018

KOLUNUN ALÇIYA ALINDIĞINI ÖSYM'YE BİLDİRMEYEN ADAY KPSS'YE GİREMEDİ

Sivas'ta, kolunun alçıda olduğunu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) bildirmeyen aday sınava alınmadı.

Öğretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için 4 oturumda gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) birinci oturumuna Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı.

Birçok aday yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon, kent kart, koltuk değneği gibi eşyalarını salon girişinde bıraktı.

"Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum"

Adaylardan Furkan Uzunoğlu, kolunun alçıda olduğunu ÖSYM'ye bildirmediği için sınava alınmadı.

Uzunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum. Zaten alçıya alınalı 3 gün oldu, alçılı girmek de yasakmış. Giriş belgesinde de yazmıyor, bize de bilgilendirme olmadı." diye konuştu.

Kimi adaylar ise sınavda kabul edilmeyen kimlik belgesi getirdiği veya geç kaldığı için sınava giremedi.

Sınavın başlamasının ardından çocuklarını dışarıda bekleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Eşleri sınava giren adaylar ise dışarıda çocuklarıyla sınavın sona ermesini bekledi.

SINAVA YETİŞEMEYEN ÖĞRENCİLER ÜZÜNTÜYE BOĞULDU

Türkiye geneli yapılan KPSS'de kimi öğrenciler koşa koşa gelip son anda sınava yetişirken, kimi öğrenciler de sınava geç kalarak üzüntüye boğuldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da başladı. Sınava gelen öğrenciler kapıdaki görevli polis ekipleri tarafından didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı. Sınavın başlamasına dakikalar kala bazı öğrenciler sınava kıl payı yetişerek nefes nefese kaldı.

Üzüntüye boğuldular

Sınava geç kalan öğrenciler ise saat 10.00’dan itibaren binalara alınmadı. Sınava geç kalan bazı öğrenciler ise içeri girmek için görevlileri ikna etmeye çalıştı. Sınav saatini kaçırdıkları için binalara alınmayan adaylar, okul kapılarından geri dönerek üzüntüye boğuldu.

“2 dakikaya kaçırdık”

Sınava geç kalan adaylardan Rıdvan Demirtaş, “Sınava yetişemedim yanlış okula gitmişim. Yapacak bir şey yok 2 dakikayla kaçırdık. Sağlık olsun” dedi.

Sınava geç kalarak ismini vermek istemeyen bir aday ise, “Bir şey söyleyemeyeceğim. Sağlık olsun yapacak bir şey yok” diye konuştu.

Sınava geç kalıp içeri alınmayan bazı öğrenciler ise üzüntüden konuşamadı.

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