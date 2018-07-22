KPSS soru ve cevapları, sınava katılan adayların gündeminde. ÖSYM tarafından bugün yapılan Lisans KPSS'ye giren adaylar, işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek amacıyla sınav soruları ve cevaplarının yayınlanacağı zamanı merak ediyor. Öte yandan KPSS sınavına giren ve sınavı iyi ya da kötü geçen binlerce adayın merak ettiği KPSS sınav sonuçları için de bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018 Lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ile ilgili detaylar...

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Yüz binlerce kişinin memuriyet hayaliyle girdiği KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu 22 Temmuz'da gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar soru ve cevapları görüntülemek istiyor. Fakat KPSS soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların sınavdan sonra 1-2 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından KPSS soru ve cevapları yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet kurumlarında memur olarak görev almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı Lisans KPSS'nin sonuçları iple çekiliyor. Sonuçlarını öğrenerek atama bekleyecek olan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 Lisans KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak.

KONYA'DA KPSS KOŞUSU

Konya'da binlerce memur adayının ter döktüğü 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) başlamasına dakikalar kala, adaylardan bazıları koşarak sınavlarına yetişebildi.

Memur adaylarının katıldığı 2018 KPSS sınavına adaylar saatler öncesinden, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyanın alınmadığı sınavda, öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak okula gelen adaylar ilginç görüntüler oluşturdu.

ONLAR İÇERİDE, AİLELERİ İSE DIŞARIDA TER DÖKTÜ

Sakarya'da, KPSS'ye girenler sabah erken saatlerde okullara gelerek sınavların yapıldığı salonlara girdi. Aileleri okulların bahçelerinde dualar etti.

Sakarya'da sabahın erken saatlerinde sınav telaşı başladı. Adaylar, sınava geç kalmamak için aileleriyle birlikte erken saatlerde yollara döküldü. Sınav kent genelinde birçok okulda yapılırken, adaylar sınava dakikalar kala okul binalarına ulaşabilmek için yollarda koşuşturdu. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmadı. Görevli polisler, okul kapılarında hem güvenliği sağladı, hem de vatandaşlara sınav öncesi sınava kaç dakika kaldığını anons etti. Aileler ise okul bahçelerinde büyük bir merakla bekleyerek, dualar etti.

1 MİLYON 234 BİN 617 ADAY KATILDI

Milyonlarca aday KPSS için ter döktü. Adaylar yeni başkanlık sistemiyle ilgili sorular olup olmadığını merak etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumlar bugün sabah itibariyle başladı. Adaylar ilk oturum olan Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavına saat 10:00 itibariyle girdi. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

Ankara’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek adaylar saat 08.00’den itibaren kampüse gelmeye başladı ve saat 09.00’dan itibaren kimlik ve güvenlik kontrolünün ardından sınav alanlarına alındı. Sınava giren adaylardan kimisi oldukça rahat, yeni mezun olmuş ilk kez girenler ise oldukça heyecanlı ve stresliydi. Adaylar içeride ter dökerken aileler de okul bahçesinde çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi. Sınava dördüncü kez giren Barış Karaca,havacılık sektöründe özel bir firmada çalıştığını dile getirerek, çok iyi bir puan alması halinde başka mesleğe yönelebileceğini söyledi. Sınava ikinci kez girdiğini ifade eden Utku Kanber de, harita mühendisi olduğunu ve kendini denemek için sınava girdiğini belirtti. Kanber, "Çalışıyorum ama şartlara göre elimizde bir puan olsun istiyorum. Geçen sene 70 almıştım bu sene de o civarda bir şey bekliyorum" dedi.

"Yeni sistemle ilgili soru gelebilir"

Sınava ilk kez giren ise Tuğçe Korucu ise 2015 yılında mezun olduğunu ve hali hazırda çalıştığını ifade ederek, "Sadece kendimi denemek istedim. Şuanda inşaat firmasında çalışıyorum ve işimden oldukça memnunum. Üniversiteden sonra başladım ve hemen hemen 3 yıldır aynı yerde çalışıyorum" diye konuştu. Korucu gelecek puana bağlı olarak meslek konusunda bir karar vereceğini ekledi.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden bu yıl mezun olan Esin ise oldukça heyecanlı, yüksek lisans yaptığını ve akademik kariyer yapmak istediğini aktardı. Kızıyla birlikte sınav yolunu tutan annesi de en az kızı kadar heyecanlıydı. Kızının yeterli çalışamadığını dile getiren anne, "Seçim sonrası değişiklikler oldu, sistem değişti aslında buna çalışmalıydı. Başkanlık sistemiyle ilgili sorular gelebilir. Tam hazırlıklı değiliz o konuda" diye konuştu.

"Sınava sevgilisi için girdi"

Sınava gelen bir diğer aday Ali Kılıç ise ilk kez girdiğini aktardı ve "Aslında benim bir iddiam yok zaten çalışıyorum harita mühendisiyim. Sevgilime destek amaçlı sınava giriyorum. Ben yüksek lisans için ALES'e çalıştım, o memur olmak için bu sınava çalıştı. Umarım kazanır. Kendisini seviyorum, yakında inşallah evleniriz" ifadelerinde bulundu.

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