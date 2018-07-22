22 Temmuz'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yaklaşık 1 milyon 234 bin aday ter döktü. Adaylara, 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika verildi. Sınavda çıkan bazı sorular dikkat çekerken, adayların en çok dile getirdiği sorulardan biri de "'Olmak ya da Olmamak' sözü hangi ünlü İngiliz yazara aittir?" sorusu oldu. Peki, 'Olmak ya da Olmamak' sözü hangi ünlü İngiliz yazara aittir? İşte detaylar...
'Olmak ya da Olmamak' sözü hangi ünlü İngiliz yazara aittir?
KPSS'nin ilk oturumunda sorulan bu soruya çoğu aday yanlış cevap verdiğini sosyal medyada dile getiriyor. Sorunun cevabı ise William Shakespeare.
İşte 'Olmak ya da olmamak' sözünün geçtiği tam şiir;
Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!
Düşüncemizin katlanması mı güzel,
Zalim kaderin yumruklarına, oklarına
Yoksa diretip bela denizlerine karşı
Dur, yeter! Demesi mi?
Ölmek, uyumak sadece! Düşünün ki uyumakla yalnız
Bitebilir bütün acıları yüreğin,
Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun.
Uyumak, ama düş görebilirsin uykuda, o kötü!
Çünkü ölüm uykularında,
Sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından,
Ne düşler görebilir insan, düşünmeli bunu.
Bu düşüncedir uzun yaşamayı cehennem eden.
Kim dayanabilir zamanın kırbacına?
Zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine,
Sevgisinin kepaze edilmesine
Kanunların bu kadar yavaş
Yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine
Kötülere kul olmasına iyi insanın
Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken?
Kim ister bütün bunlara katlanmak
Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek
Ölümden sonraki bir şeyden korkmasa,
O kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya
Ürkütmese yüreğini?
Bilmediğimiz belalara atılmaktansa
Çektiklerine razı etmese insanı?
Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi:
Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor
Yürekten gelenin doğal rengini.
Ve nice büyük, yiğitçe atılışlar
Yollarını değiştirip bu yüzden.
Bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar.
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