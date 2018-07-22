22 Temmuz'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yaklaşık 1 milyon 234 bin aday ter döktü. Adaylara, 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika verildi. Sınavda çıkan bazı sorular dikkat çekerken, adayların en çok dile getirdiği sorulardan biri de "'Olmak ya da Olmamak' sözü hangi ünlü İngiliz yazara aittir?" sorusu oldu. Peki, 'Olmak ya da Olmamak' sözü hangi ünlü İngiliz yazara aittir? İşte detaylar...

'Olmak ya da Olmamak' sözü hangi ünlü İngiliz yazara aittir?

KPSS'nin ilk oturumunda sorulan bu soruya çoğu aday yanlış cevap verdiğini sosyal medyada dile getiriyor. Sorunun cevabı ise William Shakespeare.

İşte 'Olmak ya da olmamak' sözünün geçtiği tam şiir;

Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!

Düşüncemizin katlanması mı güzel,

Zalim kaderin yumruklarına, oklarına

Yoksa diretip bela denizlerine karşı

Dur, yeter! Demesi mi?

Ölmek, uyumak sadece! Düşünün ki uyumakla yalnız

Bitebilir bütün acıları yüreğin,

Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun.

Uyumak, ama düş görebilirsin uykuda, o kötü!

Çünkü ölüm uykularında,

Sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından,

Ne düşler görebilir insan, düşünmeli bunu.

Bu düşüncedir uzun yaşamayı cehennem eden.

Kim dayanabilir zamanın kırbacına?

Zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine,

Sevgisinin kepaze edilmesine

Kanunların bu kadar yavaş

Yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine

Kötülere kul olmasına iyi insanın

Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken?

Kim ister bütün bunlara katlanmak

Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek

Ölümden sonraki bir şeyden korkmasa,

O kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya

Ürkütmese yüreğini?

Bilmediğimiz belalara atılmaktansa

Çektiklerine razı etmese insanı?

Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi:

Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor

Yürekten gelenin doğal rengini.

Ve nice büyük, yiğitçe atılışlar

Yollarını değiştirip bu yüzden.

Bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar.

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