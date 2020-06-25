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HaberlerSigortaKaskoKrediler arttı hayata sarıldık - haberler
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Hayat sigortaları yüzde 44 tırmandı

Faizlerin düşmesinin yanı sıra konut, taşıt ve tüketici kredilerinde kamu bankalarının yaptığı indirimler ile krediler patlayınca krediye dayalı hayat sigortası adeta coştu. Hem Türk Lirası hem döviz yatırımının yapıldığı ve aynı zamanda ciddi vergi avantajı bulunan birikimli hayat sigortası da hızla yükseldi. Geçen yılın ilk 5 ayında 3.9 milyar lira olan hayat sigortası primleri yüzde 44 tırmanışla 5.7 milyar liraya ulaştı. Hayat sigortalarının toplam sigortalar içindeki payı yüzde 13.9'dan yüzde 17.3'e yükseldi. Rahim Ak'ın haberi

hayat sigortaları

Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi ile net getirisi yüzde 6.5'e kadar gerileyen mevduat faizinin yanı sıra kamu bankalarının konut kredisi faizini Merkez Bankası politika faizinin bile altına çekmesi ile patlayan konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri bu kredilere bağlı hayat sigortasını da patlattı. Diğer yandan yine faizin düşmesi ile getiri arayışında olan vatandaşın hem döviz hem de Türk Lirası yatırımların yapıldığı ve getirinin de yüksek olduğu, üçüncü olarak ciddi vergi avantajı da bulunan birikimli hayat sigortalarına akın etmesi sonucu yılın ilk 5 ayında hayat sigortaları primleri yüzde 44 arttı. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sona bu alandaki net artış yüzde 29 civarında oldu. Geçen yılın ilk 5 ayında 3.9 milyar lira olan hayat sigortası primleri 5.7 milyar liraya ulaştı.

SİGORTALAR İÇİNDEKİ PAYI 3.4 PUAN ARTTI

Böylece hayat sigortalarının toplam sigortacılık içindeki payı da yüzde 13.9'dan yüzde 17.3'e yükseldi. Bu veriler yılın ilk 5 ayında Türk vatandaşlarının hem zorunlu olarak hem de getiri arayışı ile hayata sarıldığını ortaya koydu. Nisan ayını baz alan diğer verilere göre ise toplam hayat sigortaları içinde kredilere dayalı vefat sigortaları payı bu yıl ocak-nisan döneminde yüzde 84.3 civarında oldu. Vefat sigortasının payı geçen yıl ise yüzde 85.7 düzeyindeydi. Son 1 yılda vefat dışı birikimli hayat ürünlerinin payı yüzde 14.3'ten yüzde 15.7'ye yükseldi. Yılın ilk 4 ayında birikimli hayat sigortasına yüzde 21 artışla 138 milyon lira yatırım yapıldı.

KASKO YÜZDE 10 TRAFİK YÜZDE 8.5 DÜŞTÜ

TSB verilerine göre yılın ilk 5 ayında vatandaşın sigortacılara ödediği primler toplamı yüzde 16 artışla 28.5 milyardan 31 milyar liraya çıktı. En çok merak edilen otomobil sigortalarından kasko sigortası reel olarak yüzde 10 daralarak 3.8 milyar liralık prim üretimi gerçekleşti. Zorunlu trafik sigortasında yüzde 8.5'lik gerileme yaşandı.

Hastalık ve sağlık sigortaları pandemi ile birlikte sağlığa olan ilginin artması sonucu yüzde 20.3 yükseldi. Seyahat sağlık sigortaları mart ayından itibaren hemen hemen hiç seyahat olmadığı için reel olarak yüzde 56 daraldı. İnsanlar pandemi sürecinde eve kapandığı için hırsızlık sigortasına ihtiyaç duymayınca bu sigortalar yüzde 15 küçüldü.

İŞTE YILIN İLK 5 AYINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PRİM ÜRETİMLERİ

Branş Adı2020/052019/05Reel Değişim(%)
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza10.816.20110.864.814-0,1
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zor.Koltuk F.K.27.056.20433.648.915-0,3
Uçak Yolcu Kaza8.191.9406.219.6190,2
Ferdi Kaza821.396.889876.642.415-0,2
Uzun Süreli Ferdi Kaza42.992.87133.564.0590,1
KAZA TOPLAM910.454.105960.939.821
Hastalık28.166.31133.170.651-0,2
Sağlık Toplam4.626.530.7103.788.777.5410,1
Acil Sağlık101.787.07468.244.7470,3
Yabancılar için Sağlık53.199.70087.851.382-0,5
Tamamlayıcı Sağlık639.351.057431.277.1150,3
Yatarak Tedavi48.215.90140.305.8880,1
Yatarak ve Ayakta Tedavi591.135.156390.971.2280,4
Sağlık3.832.192.8793.201.404.2970,1
Yatarak Tedavi705.942.067567.496.5360,1
Yatarak ve Ayakta Tedavi3.126.250.8122.633.907.7610,1
Seyahat Sağlık38.378.86779.169.646-0,6
HASTALIK-SAĞLIK TOPLAM4.693.075.8883.901.117.8390,1
Motorlu Kara Taşıtları - Kasko3.759.140.2653.762.627.171-0,1
KARA ARAÇLARI TOPLAM3.759.140.2653.762.627.171
Uçak Tekne39.245.88839.555.075-0,1
HAVA ARAÇLARI TOPLAM39.245.88839.555.075
Tekne223.520.490177.287.3220,1
SU ARAÇLARI TOPLAM223.520.490177.287.3220,1
Emtea503.288.248448.377.0950,0
Kıymet1.017.069255.3282,6
NAKLİYAT TOPLAM504.305.317448.632.4220,0
Yangın2.810.856.7242.320.934.4620,1
Sivil481.793.241413.837.9650,0
Ticari1.149.890.5601.010.320.8860,0
Sınai1.179.172.922896.775.6120,2
Zorunlu Deprem603.828.886503.453.8710,1
İhtiyari Deprem615.224.210518.089.8920,1
Sel38.607.08939.882.539-0,1
Deprem ve Sel Dışındaki Doğal Afetler18.219.96019.269.512-0,2
Nükleer Enerji000,0
Toprak Kayması20.205.29419.323.486-0,1
Patlama000,0
YANGIN VE DOĞAL AFETLER TOPLAM4.106.942.1643.420.953.7620,1
Cam Kırılması34.382.14535.546.740-0,1
Hırsızlık146.178.926154.505.069-0,2
Makine Kırılması471.560.260455.006.121-0,1
Montaj35.721.26448.923.906-0,3
İnşaat881.678.285126.910.1375,2
Elektronik Cihaz287.922.991276.235.919-0,1
Devlet Destekli Arıcılık5.132.2065.011.240-0,1
Dolu Sera47.427.49337.594.6370,1
Devlet Destekli Sera46.026.70940.077.4900,0
Devlet Destekli Bitkisel Ürün1.820.022.6441.644.985.2050,0
Devlet Destekli Su Ürünleri5.409.0172.748.0850,8
Devlet Destekli Hayvan Hayat353.336.314343.602.112-0,1
Hayvan Hayat1.195.551985.5760,1
Kümes Hayvan Hayat56.76033.1130,5
Devlet Destekli Kümes Hayvan Hayat8.859.3036.823.2880,2
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat78.820.85359.197.5520,2
GENEL ZARARLAR TOPLAM4.223.730.7223.238.186.1900,2
Zorunlu Karayolu Tasımacılık Mali Sorumluluk000,0
Zorunlu Trafik (Yeşil Kart Hariç)7.054.559.9396.923.740.342-0,1
Yeşil Kart138.674.622144.991.185-0,1
KARA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM7.497.543.6807.337.609.373
Uçak Mali Mesuliyet43.300.55248.741.807-0,2
HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM43.300.55248.741.807
Tekne Sorumluluk29.591.53324.214.0720,1
SU ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM29.591.53324.214.0720,1
İşveren Mali Sorumluluk182.500.875175.905.071-0,1
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk327.460.170371.711.059-0,2
Asansör Kaza Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk239.707227.248-0,1
Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk12.31112.280-0,1
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk3.958.2393.583.8100,0
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk35.243.84234.124.890-0,1
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlşkin ZMSS26.708.43924.521.4590,0
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk2.559.8152.792.176-0,2
Mesleki Sorumluluk175.722.654142.625.6120,1
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk5.329.7354.359.2840,1
Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk68.63796.421-0,4
Ürün Sorumluluk83.843.22500,0
GENEL SORUMLULUK TOPLAM843.647.649759.959.309
Devlet Destekli Alacak Sigortaları6.931.0458.077.774-0,2
Kredi149.664.555125.832.2420,1
İhracat Kredi60.499.79727.432.5361,0
KREDİ TOPLAM217.095.396161.342.5510,2
Doğrudan Kefalet4.139.92600,0
Dolaylı Kefalet946.330-131.946-7,4
Emniyeti Suistimal20.870.71524.570.813-0,2
KEFALET TOPLAM26.076.97124.438.867
Kar Kaybı136.133.699150.001.569-0,2
İstihdam17.431.71416.901.954-0,1
Gelir Yetersizliği41.247142.229-0,7
Beklenmeyen Ticari Giderler207.5481.136.854-0,8
Piyasa Değerindeki Kayıp000,0
Kira Ve Gelir Kaybı17.825.51732.750.897-0,5
Diğer Finansal Kayıplar11.487.05311.392.783-0,1
FİNANSAL KAYIPLAR TOPLAM183.126.777212.326.287
Hukuksal Koruma92.926.35685.636.0080,0
HUKUKSAL KORUMA TOPLAM92.926.35685.636.008
Seyahat Araç Destek000,0
Destek Genel1.9284183,1
DESTEK TOPLAM1.9284183,1
İrat Ödemeleri4.667.5774.543.380-0,1
Diğerleri5.705.633.0663.966.414.0410,3
Sermaye İtfa Sigortası39416.753-1,0
Sağlık Toplam578.482773.810-0,3
Tontin000,0
HAYAT GRUBU TOPLAM5.710.879.5203.971.747.9850,3
HAYATDIŞI TOPLAM27.393.740.95424.603.581.574
HAYAT TOPLAM5.710.879.5203.971.747.9850,3
GENEL TOPLAM33.104.620.47428.575.329.5590,0

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