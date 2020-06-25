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Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi ile net getirisi yüzde 6.5'e kadar gerileyen mevduat faizinin yanı sıra kamu bankalarının konut kredisi faizini Merkez Bankası politika faizinin bile altına çekmesi ile patlayan konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri bu kredilere bağlı hayat sigortasını da patlattı. Diğer yandan yine faizin düşmesi ile getiri arayışında olan vatandaşın hem döviz hem de Türk Lirası yatırımların yapıldığı ve getirinin de yüksek olduğu, üçüncü olarak ciddi vergi avantajı da bulunan birikimli hayat sigortalarına akın etmesi sonucu yılın ilk 5 ayında hayat sigortaları primleri yüzde 44 arttı. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sona bu alandaki net artış yüzde 29 civarında oldu. Geçen yılın ilk 5 ayında 3.9 milyar lira olan hayat sigortası primleri 5.7 milyar liraya ulaştı.

SİGORTALAR İÇİNDEKİ PAYI 3.4 PUAN ARTTI

Böylece hayat sigortalarının toplam sigortacılık içindeki payı da yüzde 13.9'dan yüzde 17.3'e yükseldi. Bu veriler yılın ilk 5 ayında Türk vatandaşlarının hem zorunlu olarak hem de getiri arayışı ile hayata sarıldığını ortaya koydu. Nisan ayını baz alan diğer verilere göre ise toplam hayat sigortaları içinde kredilere dayalı vefat sigortaları payı bu yıl ocak-nisan döneminde yüzde 84.3 civarında oldu. Vefat sigortasının payı geçen yıl ise yüzde 85.7 düzeyindeydi. Son 1 yılda vefat dışı birikimli hayat ürünlerinin payı yüzde 14.3'ten yüzde 15.7'ye yükseldi. Yılın ilk 4 ayında birikimli hayat sigortasına yüzde 21 artışla 138 milyon lira yatırım yapıldı.

KASKO YÜZDE 10 TRAFİK YÜZDE 8.5 DÜŞTÜ

TSB verilerine göre yılın ilk 5 ayında vatandaşın sigortacılara ödediği primler toplamı yüzde 16 artışla 28.5 milyardan 31 milyar liraya çıktı. En çok merak edilen otomobil sigortalarından kasko sigortası reel olarak yüzde 10 daralarak 3.8 milyar liralık prim üretimi gerçekleşti. Zorunlu trafik sigortasında yüzde 8.5'lik gerileme yaşandı.

Hastalık ve sağlık sigortaları pandemi ile birlikte sağlığa olan ilginin artması sonucu yüzde 20.3 yükseldi. Seyahat sağlık sigortaları mart ayından itibaren hemen hemen hiç seyahat olmadığı için reel olarak yüzde 56 daraldı. İnsanlar pandemi sürecinde eve kapandığı için hırsızlık sigortasına ihtiyaç duymayınca bu sigortalar yüzde 15 küçüldü.

İŞTE YILIN İLK 5 AYINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PRİM ÜRETİMLERİ