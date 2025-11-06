Habertürk
        Kremlin: ABD, Putin'in nükleer denemelerin hazırlıklarıyla ilgili talimatına tepki vermedi

        Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Putin'in nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatına tepki göstermediğini ifade etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:38 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:38
        "ABD Putin'in talimatına tepki vermedi"
        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatına tepki göstermediğini söyledi.

        Peskov, uçakta Rus gazetecilerine gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün, Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, Batı basınının buna oldukça "duygusal" tepki verdiğini belirtti.

        Peskov, "Pek çok medya kuruluşu, söylenenleri çarptırmaktan çekinmiyor. Tüm bunlar, şu anda Batı ülkelerinde yaygınlaşan Rus karşıtı militarist histeriyle örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

        Sözcü Peskov, ABD'nin, Putin'in nükleer deneme hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterip göstermediği yönündeki soruya "Hayır, herhangi bir tepki gelmedi." yanıtını verdi.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Putin'in açıklamalarını uzun zamandır dinlemediği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "NATO ve NATO yöneticilerinin sorunu da bu. Onlar, bir yandan Rusya'yı dinlemediklerini diğer yandan da anlamadıklarını söylüyorlar. Dinlemeye çalışın, anlayacaksınız." diye konuştu.

        Beyaz Saray'da düzenlenecek ABD-Orta Asya Liderler Zirvesi'ne değinen Peskov, bu formatın yaygın olduğunu, Rusya'nın da Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirdiğini söyledi.

