Krylya Sovetov - Anzhi maçı öncesi rakamlar

Rusya Premier Lig maçında Krylya Sovetov ile Anzhi, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. Krylya Sovetov 4 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Anzhi 3 puanda ve 16. sırada. Krylya Sovetov, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Anzhi, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 322 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Krylya Sovetov kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.20, Anzhi sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Krylya Sovetov önceki hafta Krasnodar mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Anzhi ise Arsenal-Tula karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Krylya Sovetov, 0 gol attı ve 4 gol yedi.

Anzhi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anzhi, 2 gol atarken 6 gol yedi.

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