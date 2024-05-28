Japon deprem uzmanı Moriwakiden sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisi

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar için sismik izolatörler kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Japon uzman, Siirt Üniversitesince (SİÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"nda konuştu.

Türkiyede ve dünyada meydana gelen depremlerle ilgili bilgi veren Moriwaki, depremlerin neden olduğu can kaybı ve hasara ilişkin veriler paylaştı.

"DENİZ KUMU KULLANILDIĞI İÇİN BİNALAR ÇÖKTÜ"

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İzmirde 2020de meydana gelen depreme değinen Moriwaki, bu depremin merkez üssünün İzmir bölgesindeki fay hatları olmadığını belirtti.

Moriwaki, şöyle dedi:

"Depremde 17 bina çöktü. Deprem Ege tarafında, Yunanistandaki adalardan uzak bir yerin fay hattıydı. Aslında küçük bir depremdi, ona rağmen binalar çöktü. Deniz kumu kullanıldığı için binalar çöktü. Ege tarafında Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı gibi uzun fay hattı yok. Küçük ve ince fay hatları var. Sık sık deprem meydana gelebilir ama ince ve kısa olduğu için küçük deprem olabileceğini söyleyebiliriz. 6 veya en fazla 7 söyleyebiliriz."

İstanbulda yaşadığını ve kaldığı binayı iyi bildiğini dile getiren Moriwaki, Türkiyede depremle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğine inandığını belirtti.

Moriwaki, bu nedenle 2011den sonra eğitimlere başladığını, herkesin depremlerin nerede ve ne zaman olacağına dair sorular sorduğunu aktardı.