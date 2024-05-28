İtalya meclisinde Filistin bayrağı açıldı
İtalya'da muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nden milletvekilleri, Temsilciler Meclisi'nde Filistin bayrağı açtı. Milletvekili Riccardo Ricciardi, İtalya'nın Birleşmiş Milletler'in Filistin'le ilgili oylamasında çekimser kalmasını kınadı. Fransa'daysa meclis oturumda Filistin bayrağı açan Milletvekili Sebastien Delogu 15 gün uzaklaştırma cezası aldı
İtalya'da muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketine (M5S) mensup milletvekilleri, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Filistin bayrakları açtı.
O anlarda konuşma yapan M5S milletvekili Riccardo Riccardi, “Bir halkın, bir bayrak etrafında toplanma şansını tanımaktan asla korkmamalıyız” dedi.
İtalya Başbakanı Gorgia Meloni ve hükümetinin, iki devletli çözümü desteklediğini açıkladığını hatırlatan Riccardi, Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısına ilişkin oylamada İtalya'nın "çekimser" kalmasını kınadı.
M5S lideri Giuseppe Conte de sosyal medya platformlarından, partisinden milletvekillerinin, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Filistin bayrakları açtığı anın fotoğrafını paylaştı.
Conte, paylaşımlarında, "Refah'ta bir sivil katliamı daha. Yerinden edilenler bir kez daha ölüyor, bir kez daha yıkıma uğruyor." ifadesini kullandı.
Filistinli sivillerin hava saldırılarında öldüğünü, barıştan yana olanların ateşkes istediğini belirten Conte, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun çılgınlığını durduralım! Filistin ve İsrail için iki halk, iki devlet." yorumunu yaptı.
Conte liderliğindeki M5S, dün de Temsilciler Meclisi'ne Filistin'in devlet olarak resmen tanınması için önerge vermişti.
Eski başbakanlardan olan M5S lideri Conte, daha önce de farklı vesilelerle Giorgia Meloni hükümetinin Filistin politikasını sert şekilde eleştirmiş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermişti.
FRANSA’DA BAYRAK CEZASI
Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Sebastien Delogu, Ulusal Meclis'te Gazzelilerle dayanışma amacıyla Filistin bayrağı açtı. Muhalif milletvekilleri, Delogu'yu alkışladı.
Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine oturuma ara verdi. Fransa'da meclis haberlerini yayımlayan LCP kanalına göre, oturumda Filistin bayrağı açtığı için Delogu'ya 15 gün meclisten men cezası verildi.
*Haberin görseli Riccardo Ricciardi'nin Facebook hesabından servis edilmiştir.