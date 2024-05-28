İtalya meclisinde Filistin bayrağı açıldı

İtalya'da muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketine (M5S) mensup milletvekilleri, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Filistin bayrakları açtı.

O anlarda konuşma yapan M5S milletvekili Riccardo Riccardi, “Bir halkın, bir bayrak etrafında toplanma şansını tanımaktan asla korkmamalıyız” dedi.

İtalya Başbakanı Gorgia Meloni ve hükümetinin, iki devletli çözümü desteklediğini açıkladığını hatırlatan Riccardi, Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısına ilişkin oylamada İtalya'nın "çekimser" kalmasını kınadı.

M5S lideri Giuseppe Conte de sosyal medya platformlarından, partisinden milletvekillerinin, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Filistin bayrakları açtığı anın fotoğrafını paylaştı.

Conte, paylaşımlarında, "Refah'ta bir sivil katliamı daha. Yerinden edilenler bir kez daha ölüyor, bir kez daha yıkıma uğruyor." ifadesini kullandı.

Filistinli sivillerin hava saldırılarında öldüğünü, barıştan yana olanların ateşkes istediğini belirten Conte, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun çılgınlığını durduralım! Filistin ve İsrail için iki halk, iki devlet." yorumunu yaptı.