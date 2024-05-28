Süper Lig'e Kasımpaşa damgası: Aytaç ve Hajradinovic'ten kariyer sezonu!

Süper Lig'de 2023/2024 sezonun Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlandı. Ligde birçok rekora imza atılırken sezona damga vuran takımlardan biri de Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa, 56 puanla, kulüp tarihinin en yüksek puanını elde ederek ligi Beşiktaş'ın önünde 5. sırada tamamladı.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Aytaç, forma giydiği 37 lig müsabakasında 14 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon özellikle ceza sahası dışından kaydettiği şık gollerle dikkati çekti.

Süper Lig'de en fazla gol atan Türk futbolcu, Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara oldu.

103 yıllık tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Paşa, ayrıca en çok galibiyet aldığı sezonu da geride bıraktı.

Süper Lig'de 2023/2024 sezonu tamamlanırken Dries Mertens, Süper Lig'de sezonu asist kralı olarak tamamladı. Mertens, bu sezon Süper Lig'de 35 maça çıkarken 9 gol ve 16 asist kaydetti.

Aytaç'ı 12'şer golle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu izledi. Corendon Alanyaspor'un milli futbolcusu Oğuz Aydın (13), Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy (11), çift haneli gol sayısına ulaşan diğer Türk futbolcular oldu.

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla ligde 33 maça ilk 11'de başlayan Yasin Özcan gösterdiği performansla takdiri topladı. Paşa'nın 18 yaşındaki genç yıldızı 38 haftalık lig maratonunda sadece 1 maçı sarı kart cezası nedeniyle kaçırdı. Ligde toplam 2965 dakika süre bulan Yasin Özcan takımına 2 gol 1 asitlik katkıda bulundu. Genç yıldız ayrıca Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada da 1 gol kaydetti.

Hajradinovic bu sezon gösterdiği performansla hem kariyer rekorunu kırdı hem de takımının ligi üst sıralarda bitirmesinin sağladı.

Asist krallığında Mertens ile uzun süre mücadele eden Kasımpaşa'nın yıldız orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ise sezonu 14 asistle ikinci sırada tamamladı.

Yasin Özcan ise piyasa değeri olarak takımının zirvesinde bulunuyor. 2006 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 4.5 milyon euro. Kasımpaşa'nın Yasin'den sonra en değerli futbolcusu ise 3. 3 milyon euro bedelle Jackson Porozo.

Süper Lig'de toplamda 27 futbolcusu bulunan Kasımpaşa'nın transfermarkt verilerine göre toplam kadro değeri 27.8 milyon euro.

YAŞ GRUBUNDA DÜNYADA 19. SIRADA

20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, kendi yaş grubunda piyasa değeri olarak dünyada 19. sırada yer alıyor. 4.5 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Barcelona, PSV ve Arsenal gibi birçok dünya kulübünün altyapısından yetişen futbolcuları sollamış durumda.

Bu alanda ise zirvede 60 milyon euro piyasa değeriyle PSG forması giyen Warren Zaïre-Emery bulunuyor.