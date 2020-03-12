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Beş duyu organlarımızdan,duymamızı sağlayan kulak organında oluşan basınç hayatımızı olumsuz etkiliyor.Kulak basıncı nedir? Kulak basıncı belirtileri nelerdir? Kulak basıncı nasıl geçer? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

KULAK BASINCI NEDİR?

Kulak iç,orta ve dış olmak üzere üçe ayrılır.Kulaktan yutağa bağlanan östaki borusu disfonksiyonu kulak içi ani ses ve basınçları kontrol eder. Bu hastalığa arka kulak ve kulak zarının arasındaki hava basınç dengesizliği sebep olur. Özellikle, dağlık alanda araba kullanıldığında veya uçakta olduğumuz zamanlarda oluşan yaygın bir durumdur. Ayrıca bu rahatsızlık doğum öncesinde veya boğaz şişmesinde de oluşabilmektedir. Genellikle soğuk algınlığından kaynaklanan östaki borusu disfonksiyonu kulaklarda basınç hissine neden olmaktadır.

KULAK BASINCI BELİRTİLERİ NEDİR?

Çınlama hissi

Kulak içi doluluk

Baş,boğaz,yüz ağrısı

Net duymada sıkıntı yaşama

KULAK BASINCI NEDENLERİ?

Kulak basıncına neden olan durumlardan biride uçak yolculuğudur.Aniden değişen hava basıncı kulak basıncına neden olur.

Kulakların kirli olması kulak basıncının nedenleri arasındadır. Kulak kiri temizlenmezse şiddetli baş ağrısına neden olur.

Soğuk havada yüzmede veya duş alırken kulakta oluşan tıkanıklık basınca neden olur.

Alerjik durumlar

Burun tıkanması

Doğumsal sorunlar

Ve bademcik şişmesi kulak basıncı nedenleri arasındadır.

KULAK BASINCI NASIL GEÇER?