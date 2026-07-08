'Amadeus' Harbiye Açıkhava'da

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı Amadeus, 15 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'daki sezonun son temsilini gerçekleştirecek. Yedi yıldır kapalı gişe sahnelenen ve bugüne kadar 500 binden fazla seyirciyle buluşan yapım, Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz'i aynı sahnede bir araya getiriyor.

Peter Shaffer'ın kaleme aldığı, dünya müzik tarihinin iki unutulmaz ismi Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin rekabetini konu alan Amadeus, Işıl Kasapoğlu rejisiyle Türkiye tiyatrosunun en dikkat çeken prodüksiyonları arasında yer alıyor.

Yapımda Selçuk Yöntem Antonio Salieri'yi, Tansu Biçer Wolfgang Amadeus Mozart'ı canlandırırken, Costanze karakterine Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçal dönüşümlü olarak hayat veriyor. Yetmiş kişilik ekibi, dönemin ruhunu yansıtan dekor ve kostüm tasarımları ile etkileyici müzik kullanımıyla Amadeus, klasik tiyatro anlatısını görkemli bir sahne deneyimine dönüştürüyor.

Sahnedeki başarısının yanı sıra iletişim dünyasında da dikkat çeken Amadeus, dünyada bir ilk olan çalınabilir yazı karakteriyle 6 Kristal Elma ve 4 Felis ödülünün yanı sıra, ADC 100th Annual Awards kapsamında "Logo" kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldü. XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde ise Işıl Kasapoğlu "En İyi Yönetmen", Selçuk Yöntem "Sürekli Mükemmeliyet" ve Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment "En İyi Prodüksiyon" ödüllerinin sahibi oldu.

Oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo’da satışa çıktı.