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        Haberler Kültür-Sanat Ara Güler'in Macaristan'ı

        Ara Güler'in Macaristan'ı

        Macar Kültür Merkezi, Ara Güler Müzesi'nin iş birliğiyle, 1956 Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın 70. yıl dönümünü Ara Güler sergisiyle anıyor. İhtilal sonrası Türkiye'ye sığınan Macar topluluğunu 1957'de fotoğraflayıp "Küçük Macaristan" başlığıyla haberini yapan Güler'in aynı başlıklı sergisi, 22 Ekim 2026 ve 12 Subat 2027 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 13:53 Güncelleme:
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        Ara Güler'in Macaristan'ı

        Macaristan'da öğrenciler başta olmak üzere halk Sovyet baskılarına dayanamayarak 23 Ekim 1956 tarihinde ayaklanır ve bunu Sovyet güçleri kanlı bir şekilde bastırır. Bu askerî müdahalenin bir sonucu olarak yüzbinlerce yurttaş ülkesini terk etmek zorunda kalır. Tüm dünyaya yayılan bu zorunlu göçün bir ucu da Türkiye'ye ulaşır ve 500'den fazla Macar yurttaş İstanbul Pendik'teki Kızılay Kampı'na yerleşir.

        Ara Güler kampı ziyaret ederek burada kalanlarla röportaj yapıp fotoğraflarını çeker ve haber, Küçük Macaristan başlığıyla 29 Mart 1957 tarihinde Hayat dergisinde yayımlanır. Kampta misafir edilen bu Macar topluluğu Ara Güler, "hür bir memlekette hür bir topluluk" olarak tanımlar. İki tam sayfaya yayılan metin ve fotoğraflar 500 kişiye yakın topluluğun gündelik yaşamlarını ve ileriye dönük arzu ve hedeflerini özetler.

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        Çeşitli meslek gruplarından gelen kamp sakinleri hem Kızılay'ın idaresi hem de kendi içlerinde oluşturdukları komite doğrultusunda organize ve disiplinli bir yeni başlangıç yaparken ileriye dönük planlarını da ilk ağızdan Ara Güler ile paylaşırlar.

        Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi ve Ara Güler Müzesi iş birliği, Gül Baba Mirasını Koruma Vakfı ve Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteğiyle gerçekleşen sergide, Ara Güler'e ait 23 adet fotoğraf ve haberin büyük boyutlardaki tıpkı basımı yer alıyor. Ayrıca Türk Kızılay arşivinde yer alan kampa dair bilgiler de ziyaretçilere sunuluyor.

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        #Ara Güler
        #Macar Kültür Merkezi
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