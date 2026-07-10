Atelier Marvy, sezonun üçüncü sergisinde "Ayakta Kalma Egzersizleri" ile Fırat Engin’i ağırlıyor. Sanatçının 2021–2026 yılları arasında ürettiği eserleri bir araya getiren sergi, farklı dönemlere ait çalışmalarını ortak bir kavramsal çerçevede yeniden okumaya davet ediyor.

Heykel, neon yerleştirme ve tekstil gibi farklı disiplinlerde üretilen eserler, günümüzün belirsizliklerle şekillenen dünyasında bireyin denge kurma ve varlığını sürdürme çabasını odağına alıyor. Serginin merkezinde yer alan ve Fırat Engin'in üretiminde uzun yıllardır tekrar eden oyun kartı metaforu; rastlantı ile kontrol, bireysel tercih ile sistem arasındaki hassas ilişkiyi sorguluyor. Metalden üretilen modüler heykeller ise ancak birbirine tutunarak ayakta kalabilen yapılarıyla, dayanışma, kırılganlık ve birlikte var olabilme fikrine güçlü bir gönderme yapıyor.

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"Ayakta Kalma Egzersizleri", yalnızca sanatçının son dönem üretimini bir araya getiren bir seçki olmanın ötesinde; değişen koşullar karşısında düşünmeye, üretmeye ve yeniden denge kurmaya dair süreklilik taşıyan bir araştırmanın izlerini görünür kılıyor. Fırat Engin, bu sergiyle izleyiciyi günümüz dünyasında bireyin konumunu, direncini ve varoluş biçimlerini yeniden düşünmeye davet ediyor. Club Marvy’nin çağdaş sanat alanı Atelier Marvy'deki sergi 22 Ağustos tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.