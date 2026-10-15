İş Sanat ve Arkas Sanat’tan iki önemli sergi

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar”, Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eseri bir araya getiriyor.

Sergi, ilk sanat eğitimlerini İstanbul’da aldıktan sonra Paris’e gönderilen ve 1914’te I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla yurda dönen, bu nedenle “1914 Kuşağı” olarak anılan ressamlara odaklanıyor.

İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Hüseyin Avni Lifij, Mehmed Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran ve Hikmet Onat’ın yanı sıra hocalarının, çağdaşlarının ve etkiledikleri sonraki kuşakların eserlerini de içeren sergi, bu kuşağın Türk resim sanatındaki etkisini bütüncül bir bakışla sunuyor.

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SÖZEN: “SANATI TOPLUMSAL HAFIZAYA DÖNÜŞTÜREN KUŞAK…”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen serginin açılışında yaptığı konuşmada, 1914 kuşağının Türk resim sanatında sadece bir stil değişimini değil, köklü bir zihniyet dönüşümünü temsil ettiğini belirterek; bu kuşağın temsilcilerinin Sanayi-i Nefise’de başlayan yolculuklarını Paris'teki atölyelerde olgunlaştırdıktan sonra yurda dönerek resmimize yepyeni bir soluk getirdiklerini söyledi. Sözen, “Onlar akademik kalıpların ötesine geçip açık havanın, boğazın değişen ışığının, doğanın ve insanın peşine düşmüşlerdir. Fırça darbeleriyle tuvale aktardıkları her renk aslında yaklaşmakta olan modern Türkiye'nin estetik habercisi olmuştur. Ürettikleri eserlerle sanatı toplumsal bir hafızaya dönüştüren bu kuşak Cumhuriyet resminin en temel taşlarını döşemişlerdir” diye konuştu.

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Bu tarihi ve paha biçilmez mirası bu denli zengin bir seçkiyle sergileyebilmenin çok değerli olduğunu ifade eden Sözen, “Arkas Grubu’nun kültürel mirası koruma, yaşatma ve paylaşma kararlılığı bugün Türkiye'de özel koleksiyonerliğin ve müzeciliğin ulaştığı ilham verici seviyenin en somut kanıtıdır. Sayın Lucien Arcas'ın sanata duyduğu içten sevgi ve vizyoner yaklaşım olmasaydı, 1914 kuşağının bu nadide eserlerini bu derinlik ve bütünlükte bir araya getirmemiz mümkün olmazdı” dedi.

ARKAS: “BİRBİRİNE DEĞER VEREN İKİ KURUM BERABER İŞ YAPINCA ÇOK GÜZEL NETİCE VERİYOR”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Türkiye İş Bankası’yla sanat alanında da iş birliği yapmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek, “Birliktelikten güç doğar; birbirine değer veren iki kurum beraber iş yapınca çok güzel bir netice veriyor. İş Bankası ile sanat alanında kurduğumuz bu ortaklığın herkese örnek olmasını diliyorum. Kurumların güçlerini birleştirmesini ve insanlara sanatı sevdirmesini istiyorum,” dedi.

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1914 KUŞAĞI, HOCALARI VE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARADA

Sergide önce 1914 Kuşağı’nın hocalarının yapıtlarına, ardından kuşağın temsilcilerinin konularına göre sıralanan eserlerine yer veriliyor. Aynı dönemde eser üreten ressamların ve 1914 Kuşağı’nın yetiştirdiği öğrencilerin eserlerinden de örnekler sunuluyor. 1914 Kuşağı’nın hocalarından Fernand Cormon’un “Bekleyiş” eserinin yanı sıra İbrahim Çallı’nın “Gül Koklayan Kadın”, Feyhaman Duran’ın “Mavi Şalvarlı Kız”, Namık İsmail’in “Harman” ve Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nun ilk eseri olan Hikmet Onat’ın “Peyzaj-Ortaköy” adlı yapıtları sergide görülebiliyor. Nazmi Ziya’nın doğa yansımaları, Avni Lifij’in gizemli kompozisyonları, Ali Sami Boyar’ın eserleri, Sami Yetik ile Ruhi Arel’in memleket görünümleri de seçkide bulunuyor.

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İş Sanat’ın Arkas Sanat iş birliğiyle hazırladığı sergi, 12 Temmuz 2027’ye dek Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ikinci ve üçüncü katlarında yer alıyor. Müze; salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri ise 12.00-19.00 saatleri arasında ziyarete edilebiliyor.

“LUMİNA: RENK VE IŞIK”, İŞ SANAT SPONSORLUĞUYLA İZMİR’DE

İş Sanat Genel Müdürü Defne Turaç, Arkas Sanat ile iş birliklerinin sadece İstanbul’la sınırlı kalmadığını dile getiriyor: “Paris’in ünlü müzelerinden Centre Pompidou, tadilata girdi ve koleksiyonunu gezici olarak sergilemeye karar verdi. Bu sergilerin bir ayağı da İzmir ve Arkas Sanat oldu. Arkas Sanat’ın Centre Pompidou’yla birlikte açacağı 10 sergiye 5 yıl boyunca sergi sponsoru olarak katkı sağlayacağız. Arkas Sanat’la iş birliği yapmaktan çok memnunuz.”

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İş Sanat, Arkas Sanat ile Centre Pompidou’nun 2026-2031 yıllarını kapsayan iş birliği kapsamında Lucien Arkas Sanat Merkezi’nde, beş tematik sezon etrafında kurgulanan 10 sergiye sergi sponsoru olarak destek veriyor. Bu dizinin ilk kapsamlı sergisi “Lumina: Renk ve Işık Sanatı”, Centre Pompidou koleksiyonundan 83 eseri İzmir’de bir araya getiriyor. Anna Hiddleston ve Noémie Fillon küratörlüğündeki sergi, Georges Braque, Vassily Kandinsky, Gerhard Richter, Joan Mitchell, Bridget Riley ve Victor Vasarely gibi sanatçıların yapıtları üzerinden renk ve ışığın 20. yüzyıl sanatındaki dönüşümünü ele alıyor.

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26 Eylül 2026’da açılan sergiyi 14 Şubat 2027’ye kadar Lucien Arkas Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.