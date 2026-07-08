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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Terasta Caz' konserleri devam ediyor

        'Terasta Caz' konserleri devam ediyor

        "Terasta Caz" konserleri, İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinin terasında, 8 Temmuz'da Fatih Oral Quartet, 22 Temmuz Çarşamba | 19.30– Ajda Ahu Giray & Ricardo Moyano Duo, 29 Temmuz Çarşamba | 19.30– Esra Gürçay & Kerem Can Dündar Duo ile devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        'Terasta Caz' konserleri devam ediyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen “Terasta Caz” konserleri, temmuz ayında da şehrin ritmine kısa bir mola vermek isteyen İstanbulluları müzikle buluşturmaya devam ediyor. Serinin temmuz ayındaki ilk konseri 1 Temmuz’da Lara Çetin & Barış Öztürk Duo performansıyla gerçekleşti. İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinin terasında düzenlenen konserde, katılımcılar cazın farklı seslerini keşfederken yaz akşamının keyifli atmosferini deneyimledi.

        Serinin 8 Temmuz’daki konserinde “Fatih Oral Quartet” müzikseverlerle buluşacak. Neyzen Fatih Oral’ın bestelerinden oluşan repertuvarıyla sahne alan grup; modal, makam, folk ve pentatonik gamlardan beslenen doğaçlamalarıyla Türk cazının özgün örnekleri arasında yer alıyor.

        22 Temmuz’da “Ajda Ahu Giray & Ricardo Moyano Duo”, Frankofon caz etkilerini taşıyan repertuvarı ve özgün yorumlarıyla dinleyicilere keyifli bir caz akşamı yaşatacak. Serinin son konseri ise 29 Temmuz’da “Esra Gürçay & Kerem Can Dündar Duo”nun özgün yorumları ve kendine has müzikal yaklaşımıyla gerçekleşecek.

        Terasta Caz konserleri, temmuz ayında da İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde cazın farklı yorumlarına ev sahipliği yapmaya devam edecek.

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        #İstanbul Kitapçısı
        #Fatih Oral Quartet
        #Ajda Ahu Giray
        #Esra Gürçay
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ
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