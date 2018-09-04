Kuraklık nedeniyle sahiplerinin barınaklara götürdüğü yavru köpekler yarına kadar yeni bir yuva bulunamazsa 'uyutulacak'

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yedi yavru köpek, kuraklık nedeniyle, yarına kadar kendilerine yeni bir ev bulunamaması halinde 'uyutulacak'.

"Lucky Paws Dog Rescue" adlı yardım örgütünün Facebook sayfasındaki duyurusunda, yavruların bir barınakta tutulduğu ancak burada yer kalmadığı için hayvanların Pazartesi günü iğneyle uyutulacağı belirtildi.

Avustralya'da yayımlanan Courier Mail gazetesinde yer alan habere göre, köpeklerin adları ve fotoğraflarının yer aldığı duyuruda şöyle denildi:

"Yerel bir barınak bizimle temasa geçerek çiftçiler ve ailelerin kuraklık nedeniyle artık köpeklerine bakamadıklarını söylediğini aktardı. Ancak barınak terk edilen köpeklerle dolup taşıyor ve hiç yerleri kalmadı. Bu köpeklerin hepsi bir yaş ve altında. Hayatları size bağlı. Onları kurtarmak istiyoruz. Ama sizin yardımınız olmadan bunu yapamayız."

Kuraklık felaketi

Ülkenin en kalabalık eyaleti New South Wales dahil ülkenin büyük bölümünde bir süredir ağır bir kuraklık hüküm sürüyor.

Komşu eyelet Queensland'ın yarısıyla, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de uzun bir süredir yağmur yağmıyor.

Avustralya'daki on binlerce Müslüman bayram namazından sonra yağmur duasına çıkmıştı.

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