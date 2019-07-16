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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2019 Ağustos ayı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaş, bayramlarda alacağı devlet desteğini takip ediyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli vatandaşlar bayram ikramiyesi için de bekleyişe geçti. Geçen yıl ilk kez başlatılan uygulamayla Ramazan ve Kurban Bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Şimdi gözler Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarihte... Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2019

11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın ikramiyeleri 10 Ağustos Cumartesi olan arefe gününden önce yani 5-9 Ağustos'ta hesaplara geçmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kurban Bayramı ikremiyesi 1000 lira olarak belirlenmiştir.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda almaya hak kazanacak.

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