Küresel gıda fiyatları kasımda düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Küresel gıda fiyatları kasımda düştü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatları endeksinin kasımda 135,7 puana gerilediğini bildirdi

Küresel gıda fiyatları kasımda düştü
Küresel gıda fiyatları kasımda düştü
0:00 / 0:00
AA

FAO, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği kasım ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, Kasım 2022'de 135,7 puanla ekimdeki seviyesinin altında kaldı. Bir önceki ay 135,9 seviyesinde bulunan endeks, Kasım 2021'e göre ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

Fiyatlar kasım ayında tahıl, et ve süt ürünlerinde düşerken, bitkisel yağ ve şekerde yükseldi.

Hububat Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Dünya buğday ve mısır fiyatları, kasımda sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 1,7 geriledi. Buna karşılık, uluslararası pirinç fiyatları yüzde 2,3 artış gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, geçen ay yüzde 2,3 artarak 7 aylık düşüşünü sonlandırdı. Uluslararası palm ve soya yağı fiyatları yükseldi, kolza tohumu ve ayçiçeği yağı fiyatları ise düştü.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı. Tereyağı, yağsız ve tam yağlı süt tozlarının dünya fiyatları gerilerken peynir fiyatları arttı.

Et Fiyat Endeksi, geçen ay ekime göre yüzde 0,9 azaldı, Şeker Fiyat Endeksi yüzde 5,2 yükseliş gösterdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Marketlerde fahiş fiyat sorunu nasıl aşılacak?
PARA Marketlerde fahiş fiyat sorunu nasıl aşılacak?
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
PARA "Gerekli politika tedbirlerine devam edilecek"
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
PARA Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
Son dakika: TCMB: Açık Bankacılık hizmetleri kullanıma sunuldu
PARA TCMB: Açık bankacılık hizmetleri kullanıma sunuldu
Fed Başkanı Powell aralık ayında faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini söyledi
PARA Fed Başkanı'ndan faiz artış hızını yavaşlatma sinyali
Piyasalarda gün sonu
PARA Borsa günü rekor seviyede kapattı
Ateş: Bulut alanında güvenli adres olmak üzere yola çıktık
PARA 'Bulutta güvenli adres olacağız'
Türkiye G20 büyüme liginde geriledi
PARA Büyüme liginde sıra düştük
Son dakika: Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
PARA Üçüncü çeyrekte ekonomi yüzde 3.9 büyüdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.