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HaberlerParaPiyasalarKüresel piyasalar, ABD'nin teşvik paketini bekliyor
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Piyasalarda gözler ABD'nin teşvik paketinde

ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, açıklanan şirket finansal sonuçları ve makroekonomik veriler, pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıkmasına neden oluyor

Küresel piyasalar, ABD'nin teşvik paketini bekliyor
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'de devam eden teşvik paketi çalışmaları yatırımcıların odağında bulunuyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1.400 dolarlık doğrudan nakit yardımının bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato'daki Demokratlar ile anlaştığını bildirdi. Psaki, Biden ve Demokrat senatörlerin ekonomik destek paketinin yasalaşması amacıyla Cumhuriyetçilerin desteği için ellerinden geleni yapacağını belirtti.

Söz konusu gelişmeye karşın açıklanan şirket finansal sonuçları ve makroekonomik veriler, piyasalarda hisse, sektör ve bölge ayrışmalarını öne çıkarırken, İtalya'da Mario Draghi'nin, hükümeti kurmakla görevlendirilmesi ülke piyasalarında coşkuyla karşılandı. 2005-2011 döneminde İtalya Merkez Bankası Başkanlığı, 2011-2019 döneminde de Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevlerini yürüten Draghi'nin görevlendirilmesi ile İtalya'da tahvil faizleri geriledi, MIB 30 endeksi ise dünya borsalarından pozitif ayrışarak yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı, ocakta 174 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izlerken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ocakta 1 puan artışla 58,7 değerini alarak yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmelere karşın New York borsasında sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,12 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 geriledi.

Avrupa borsaları karışık bir görünüm ortaya koyarken, İtalya pay piyasaları Draghi ile pozitif ayrıştı. Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,14 düşüş kaydetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Bugün Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, altının ons fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekiyor. Ons altın, yüzde 0,7 azalarak 1.820 dolarla yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Petrol fiyatları ise Çin'in büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revizyonları ile başlayan yükseliş eğilimini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,4 artışla 58,6 dolara çıkarken, haftalık değer kazancı yüzde 7'ye yaklaştı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün banka hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,46 değer kazanarak günü 1.533,55 puandan tamamladı. Banka hisselerinin ortalama getirisi ise yüzde 3,5 oldu.

Analistler, açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden döviz kurlarının pay piyasalarını desteklediğini belirtti. Dün yüzde 0,5 azalışla 7,1620'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,1640 seviyesinde işlem görüyor.

Ekonomi yönetiminin gerçekçi yaklaşımı ve "piyasa dostu" adımlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyonla mücadele vurgusunun Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmasını sağladığını ifade eden analistler, özellikle banka hisselerinin halen dünyadaki benzerlerine göre çok ucuz olduğunu söyledi.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı perakende satışlar

15.00 İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, ocak ayı reel efektif döviz kuru

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, 2020 yılı 4. çeyrek tarım dışı verimlilik

18.00 ABD, aralık ayı fabrika siparişleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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