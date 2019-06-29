Kurtardığı göçmenlerle güvenli liman bekleyen Sea Watch kaptanı: Gemide intihar vakalarından korkuyoruz

Akdeniz'de 12 Haziran'da kurtardığı göçmenlerle günlerdir bir güvenli liman açılmasını bekleyen Sea-Watch 3 yardım gemisinin kaptanı, gemideki durumun gittikçe vahim bir hal aldığını ve intihar vakalarının yaşanmasından korktuklarını söyledi.

Bir Alman sivil toplum kuruluşuna ait olan Hollanda bandıralı Sea-Watch 3 gemisi, 2 hafta boyunca İtalya açıklarında uluslararası sularda bekledikten sonra geçen Çarşamba günü izinsiz olarak İtalya kara sularına girmişti. Geminin kaptanı Carola Rackete, sorumluluğunu taşıdığı 42 göçmenin güvenliğini daha fazla garanti edemediği gerekçesiyle İtalya'nın izin vermemesine rağmen kara sularına girmiş ve Lampedusa limanına doğru yol almaya başlamıştı. Ancak gemi yaklaşık Çarşamba gününden bu yana Lampedusa limanına 3 mil mesafede bekletiliyor ve limana yanaşmasına izin verilmiyor.

Sea-Watch 3'ün 31 yaşındaki Alman kaptanı Carola Rackete, İtalyan sularında 2 gece geçirdikten sonra bugün yaptığı açıklamalarda gemideki durumun çok gergin olduğunu söyledi. Roma'daki Yabancı Basın Derneği'ne Skype bağlantısı ile konuşarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rackete gemideki durumu şöyle özetledi:

"Şu an durum inanılmaz derecede gergin. Gittikçe kötüye gidiyor. Son günlerde durum daha da ağırlaştı."

Rackete, özellikle İtalya'nın liman açması taleplerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımalarına rağmen olumlu yanıt alamamalarının ardından gemideki göçmenlerin psikolojik durumunun kötüleştiğini anlattı ve şöyle devam etti:

"Görünürde hiçbir çözüm kalmamıştı. Hiçbir ülke bize yardım etmiyordu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk, bu onlar (göçmenler) için çok çok zordu… İnsanlar açlık grevine gitme, denize atlama ya da kendilerine zarar verme tehdidinde bulunuyordu. Bunlar çok ağır hale gelince izinsiz olarak (İtalyan) kara sularına girerek güvenli limana yanaşma kararına mecbur kaldım. İnsanların hayatının tehlikede olduğundan korkuyordum.

Şu an da durum hala çok gergin. Lampedusa limanı açıklarındayız. Yetkililer defalarca gemiye çıktı ama bizimle iş birliği yapmıyorlar. Hala limana yanaşma konusunda bir işaret görünmüyor."

Kaptan Rackete, dün gece acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan bir kişi ile 11 yaşında refakatçisiz bir çocuğun daha gemiden alınarak İtalya'ya götürüldüğünü aktardı. Gemiden daha önce de 11 kişi tıbbi yardım amacıyla İtalya'ya transfer edilişti.

Kaptan, insanların yalnızca sağlık durumları çok kritik bir hal alınca gemiden ayrılmasına izin verilmesini de eleştirdi. Halen gemide bulunan 40 kişinin bu duruma tepkili olduğunu belirten Rackete "İnsanların kendilerine zarar vermesi korkusu çok çok güçlü" dedi.

Milletvekilleri gemiye çıktı

İtalya'nın göç karşıtı popülist hükümetine tepki olarak sol muhalefet partilerinden bir grup milletvekili de dün akşam Sea-Watch 3 gemisine çıkarak geceyi gemide geçirdi. Bu milletvekillerinden Riccardo Magi bu sabah sosyal medyada yaptığı açıklamada, göçmenlerin "umutsuzluktan kaynaklanan eylemlerde bulunmasını" önlemek için nöbetleşe uyuduklarını söyledi. Magi, "Gemideki durum daha fazla sürdürülemez" dedi.

Kaptan Rackete, gemide temiz suyun kısıtlı olması nedeniyle hijyenik koşulların da kötüleştiğini belirtti. Denizden kurtardıkları göçmenlerin fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik sıkıntılar da yaşadığını vurgulayan Rackete şöyle devam etti:

"Maalesef gemide psikolojik vakalarla ilgilenebilecek bir uzman yok. Ama insanları oyalamak için aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Sohbet etmek, oyunlar oynamak, müzik dinlemek gibi. Birkaç dil öğretmek için atölyeler yapıyoruz. Dikkatlerini bu dehşet verici bekleyişten uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar meşgul olmazlarsa, bekleyiş uzadıkça onlar için durum daha da ağır hale geliyor."

Rackete, "Bu, insanları bir nevi hapishanede tutmak gibi. Onları gemide tutup güvenli bir yere erişimlerine izin vermemek çok vahim" diye konuştu.

'60 kişiyle ilgileniyorum, Salvini sıraya girsin'

Devletler ve AB kurumlarından destek görmeseler de sivil toplumdan büyük dayanışma gördüklerini de vurgulayan Rackete, "Lampedusa'da insanlar kilise önünde uyuyarak bize destek gösteriyor. Palermo gibi başka İtalyan kentlerinde de insanlar destek eylemleri yapıyor. Alman kentlerinden de gemideki insanları kabul etme teklifleri geliyor… Eksik olan şey ulusal seviyede ve AB seviyesinde çözüm bulma yönünde bir destek" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının yardım gemilerine limanları kapama politikasının mimarı olan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sea Watch örgütü ve Kaptan Rackete'yi sert şekilde eleştirmiş ve tutuklanmaları gerektiğini söylemişti. Rackete, "Salvini sizi şu andaki baş düşmanı ilan etti. Salvini'nin yorumlarına yanıtınız nedir?" sorusuna ise şöyle cevap verdi.

"Doğrusu bu yorumları okumadım, buna vaktim yok. İlgilenmem gereken 60'tan fazla kişi var. Bay Salvini sıraya girsin."