İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan tarihi Kurtuba Cami-Katedrali'nde yangın çıktı.

Kurtuba (Cordoba) yerel yönetimi ve itfaiye yetkilileri yaptıkları açıklamada, Kurtuba kentinde Endülüs İslam döneminden kalma Kurtuba Cami-Katedrali'nde yerel saatle 21.15'te (22.15 TSİ) yangın çıktığını bildirdi.

Açıklamada, cami-katedralin içinde çıkan yangına, çevredekilerin uyarısı sonucu itfaiyenin müdahale ettiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğine dikkati çekilen açıklamada, söndürme çalışmalarına 5 itfaiye aracı ve 1 vincin katıldığı, yangın henüz kontrol altına alınamasa da yayılmasının engellendiği ifade edildi.

Polis kaynakları, bina çevresindeki tüm yolların kapatıldığını ve yangın söndürülene kadar iç mekana erişilemeyeceğini açıkladı.

Kurtuba Cami-Katedrali Platformu Sözcüsü Miguel Santiago, yangının, mescit bölümünün en doğusundaki kısımda 16. ve 17. yüzyıllardan kalma şapellerle dolu olan bölümde çıktığının tahmin edildiği bilgisini verdi.

İspanya devlet televizyonu teleRTVE'nin haberinde, elektrikteki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.