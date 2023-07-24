Emin Yoğurtçuoğlu, havanın çok soğuk olması nedeniyle yanardağa kaban giyip gittiğini belirterek, "Sıcaklığı çok harlı yanan bir soba gibi düşünürseniz bu sıcaklığı yüzümde hissettim. Muazzam bir deneyim oldu." diye konuştu.

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"Bu ana tanıklık eden ilk izleyicilerden olmak ayrı bir lükstü. Kuşları izlemeye gittiğim o yerde çocukluğumdan beri hayalini kurduğum oluşumun olması ve ona şahitlik etmem, aslında beni çok şaşırtmadı. Orada olacağımı küçüklükten itibaren hissettiğim için şükrediyorum. Çocukluğunuzdan itibaren okuduğunuz, hayal ettiğiniz şeylerin rüyasını görüyorsunuz, 'Ben böyle bir şeyi görmek istiyorum' diyorsunuz ve bu olabilecek en doğal haliyle oluyor."