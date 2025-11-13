Habertürk
        Kütahya'da hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı

        Kütahya'da hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 19:59 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:59
        Hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı
        Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı Tunçbilek karayolu Kayarasıköyü kavşağında meydana geldi.

        Tunçbilek istikametinden, Tavşanlı yönüne seyir halinde olan F.K. (27) idaresindeki hafif ticari araç, kavşağa geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.K. ve otomobilde bulunan Ö.S.K. (7), S.K. (8), M.E.K. (6), S.K. (27), N.G. (62) ve C.H. (19) yaralandı. Yaralılar 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

