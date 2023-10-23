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        Kasklı saldırgan, galericiyi silahla ağır yaraladı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:38 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:40
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        Kasklı saldırgan, galericiyi silahla ağır yaraladı (2)
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        3ŞÜPHELİGÖZALTINA ALINDI

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosiklet kaskı takıp gittiği işyerinde galerici İdris E.´yi tabanca ile ağır yaralayan Hamza Ö. (24) ve ona yardım ettiği belirtilen şüphelilerin Yusuf T. (23) ile İlker O. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelilerin farklı bir araçla il dışına kaçacağı yönünde bilgiye de ulaştı. Olay sırasında şüphelilerin kullandığı otomobil ise üzeri örtülü şekilde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özbilen sokakta bulundu.

        Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, şüpheliler Hamza Ö. (24), Yusuf T. (23) ve İlker O.´yu gizlendikleri çatı katında yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ve kask da gizlendikleri evin çamaşır makinesinin içinde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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