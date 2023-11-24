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        Kütahya'da belediyenin proje alanında heykel bulundu

        Kütahya'da belediye tarafından "Bayraktepe Projesi" alanında başlatılan çalışma sırasında bulunan heykel muhafazaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:47
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        Kütahya'da belediyenin proje alanında heykel bulundu
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        Kütahya'da belediye tarafından "Bayraktepe Projesi" alanında başlatılan çalışma sırasında bulunan heykel muhafazaya alındı.

        Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki proje alanında çalışanlar, önceden döküm sahası olarak kullanılan bölgede heykele rastladı. Görevliler bunun üzerine Kütahya Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

        Bölgeye gelen müze yetkilileri, çalışmaların durdurulduğu alanda inceleme yaptı.

        Yetkililer, başı ve ayakları olmayan insan bedenini andıran heykeli, proje sorumlusundan tutanakla teslim aldı.

        Müze Müdürlüğüne götürülen heykelin hangi döneme ait olduğunun uzmanlar tarafından yapılacak çalışmayla belirleneceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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