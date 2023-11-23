Türkiye'de 1987'de yılın öğretmeni seçilen Kütahyalı eğitimciden genç meslektaşlarına öğütler

Milli Eğitim Bakanlığınca 1987 yılında Türkiye'de yılın öğretmeni seçilen ve mesleğe 41 yılını veren Esma Börek Canıaz, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu.

Memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hayatını sürdüren 79 yaşındaki Canıaz, AA muhabirine, ilk ve orta öğrenimini Tavşanlı'da tamamladığını, ilçede lise olmadığı için merhum iş insanı Mesut Zeytinoğlu'nun verdiği bursla İstanbul'da eğitimine devam ederek Kandilli Kız Lisesini bitirdiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek tahsilini yapıp 1966'da o sene açılan Tavşanlı Atatürk Lisesinde ilk edebiyat öğretmeni olarak mesleğe başladığını belirten Canıaz, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 34 yıllık öğretmenlik görevini bu eğitim kurumunda geçirdikten sonra 2000'de emekliye ayrıldığını anlattı.

Özel bir lisede de 7 yıl görev yaptıktan sonra 41 senelik aktif öğretmenlik yaşamını tamamladığını dile getiren Canıaz, bu süreçte birçok öğrenci yetiştirdiğini ifade etti.

Türkiye'de yılın öğretmeni seçilmesi sürecine değinen Canıaz, şöyle konuştu:

"1987 yılında önce Tavşanlı'da yılın öğretmeni, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlendi. Her ilçeden seçilen öğretmenler il merkezinde vali yardımcısı başkanlığında bir komite tarafından mülakata tutuldu. O mülakat neticesinde Kütahya'dan iki öğretmen Ankara'ya gönderildi. Türkiye genelinde bütün vilayetlerden seçilen öğretmenler, Ankara'da kalabalık jüri önünde tekrar bir mülakata tabi tutuldu. Rahmetli eşimle Tavşanlı'ya dönünce Türkiye genelinde yılın öğretmeni seçildiğimi öğrendik. 1987'nin 24 Kasım'ında açıklandı. Bu Allah'ın bir lütfudur. Çok sevindim. Milli Eğitim Bakanlığı bizi Ankara'ya davet etti. Aralık ayının ilk günlerinde Ankara'da toplantı yapıldı. Bütün vilayetlerden gelen temsilciler Ankara'da toplandı. Orada bir konuşma yaptım, konuşmam çok beğenildi. Orada hepimize bir plaket takdim edildi. Sonra İstanbul'da bir hafta çok güzel ağırladılar. Bu büyük bir şerefti, hamdediyorum, şükrediyorum."

Genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Canıaz, "Her derslerinden bir şaheser çıkarsınlar. Konusunu sevsin öğretmen, hakikaten dersine çok özensin, öğrencilerini çok sevsin. Sevince yollar dümdüz oluyor, hedefe kolay ulaşılıyor. Galiba aşkla çalışan yorulmuyor." dedi.

Canıaz, aktif olarak çalışan, emekli olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin çok güzel bir meslek olduğunu anlatan Canıaz, şunları kaydetti:

"İnsanı mesut edecek bir meslek, hiç ummadığınız anda arkanızdan 'öğretmenim' diye koşanlar, boynunuza sarılanlarla karşılaşıyorsunuz. Başka hiçbir meslekte bunu bulmak mümkün müdür bilmiyorum ancak öğretmenlik ve karşınızdaki çocuk çok saf, temiz sevgiyle sana geliyor. Kütahya'da, Evliya Çelebi Hastanesinde tedavi oluyordum. Bir telefon, 'Öğretmenim ben sizin eski öğrencinizim, sizi ziyaret etmek istiyorum' dedi. 'Çok memnun olurum fakat ben hastanedeyim, tedavi oluyorum' dedim. Yarım saat sonra hastaneye geldiler. Bu ziyaretle hiçbir ilacın temin edemeyeceği şifaya kavuştum. Çok güzel 2 saat geçirdik. Antalya'da oturuyor, hala görüşüyoruz. Yıllar sonra aranılmak, sorulmak fani ömrün en büyük zevklerinden biri. İnşallah bu kubbede hoş bir seda bırakmaya muvaffak olmuşuzdur."