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        DSİ Kütahya'daki organize sanayi bölgelerinde taşkın riskine karşı çalışma yaptı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kütahya'daki sanayi bölgelerinde taşkın riskine karşı yapılan çalışmaların tamamlandığı bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:08
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        DSİ Kütahya'daki organize sanayi bölgelerinde taşkın riskine karşı çalışma yaptı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kütahya’daki sanayi bölgelerinde taşkın riskine karşı yapılan çalışmaların tamamlandığı bildirdi.

        Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Kütahya’da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra taşkın koruma ve ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye, vatandaşları ve sanayicileri taşkınların vereceği zararlardan korumaya devam ettiklerini belirtti.

        DSİ’nin Kütahya’da yatırımlarına devam ettiğini, tamamlanan çalışmalarla Kütahya ve Simav sanayi bölgelerinin taşkın riskinden korunduğunu dile getiren Mehmet Akif Balta, şunları kaydetti:

        “Kütahya Merkez Organize Sanayi Bölgesi makinalı çalışma işi kapsamında, Alayunt Mahallesi Muhtarlığı, bölgedeki çiftçiler ve merkez organize sanayi bölgesi yönetimi tarafından yapılan talepler neticesinde, iki adet paletli ekskavatör ile makinalı çalışma başlatıldı. Çalışmada 24 bin metreküp kazı yapılarak 2 bin 150 metre uzunluğunda yeni toprak kanal açılmıştır. Kütahya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve genel müdürlüğümüz işbirliği ile yapılan çalışmalar kapsamında OSB ana giriş karayoluna sıralı şekilde toplamda 32 adet kutu menfez konulmuştur. Yol geçişini korumak amacı ile 200 metreküp kaya taşınarak tahkimat yapılmıştır.”

        Balta, yapılan çalışma ile yaklaşık 600 dekar tarımsal arazi ve 500 dekar mera alanı taşkınlardan korunduğunu da kaydetti.

        Simav SİMSAN Kobi Sanayi Sitesi taşkın koruma işi kapsamında ise 270 metre dik duvarlı beton kanal, 70 m trapez beton kanal olmak üzere 340 metre taşkın koruma kanalı, 4 adet araç geçiş köprüsü ve korkuluk imalatları yapıldığını da aktaran Balta, “Bu sayede Simav ilçesinde yeni kurulan “SİMSAN Kobi Sanayi Sitesi” yanından geçen Mamak deresi ıslah edilerek sanayi sitesi ve bölgedeki 100 dekar tarım arazisi üzerindeki taşkın riski azaltılmıştır.” ifadelerini kullandı.

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