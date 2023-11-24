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        Kütahya merkezli suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Kütahya merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 00:44 Güncelleme: 24.11.2023 - 00:44
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        Kütahya merkezli suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Kütahya merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "örgütlü suçlar ve nitelikli yağma" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Kütahya ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.K, A.K, İ.E, H.E, M.K, S.İ, Y.S, K.D, R.K. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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