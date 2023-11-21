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        Takip sırasında otomobiliyle polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücüye 41 bin lira ceza

        KÜTAHYA´da`dur´ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Y.Ş. (42), takip sırasında otomobille polis ekibinin aracına çarptı. Kazada bir polis memuru hafif yaralanırken, gözaltına alınan, 32 suçtan kaydı olan Y.Ş.´ye 41 bin 787 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:40
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        Takip sırasında otomobiliyle polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücüye 41 bin lira ceza
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        KÜTAHYA´da`dur´ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Y.Ş. (42), takip sırasında otomobille polis ekibinin aracına çarptı. Kazada bir polis memuru hafif yaralanırken, gözaltına alınan, 32 suçtan kaydı olan Y.Ş.´ye 41 bin 787 lira ceza kesildi.

        Maltepe Mahallesi´nde gece yarısı uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 43 AEY 919 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ş.´ye `dur´ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Ekipler, durumu telsizden anons edince bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Otomobil, takip sırasında yaklaşık 15 dakika sonra polis aracına çarpınca yakalandı. Kazada, bir polis memuru hafif yaralandı.

        32 SUÇ KAYDI VAR

        Gözaltına alınan Y,.Ş.´nin yapılan kontrollerinde gasp, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçların da olduğu 32 ayrı kaydının olduğu, güveni kötüye kullanma suçundan da arandığı tespit edildi.

        Polis merkezine götürülen Y.Ş.´ye, `Ehliyetsiz araç kullanmak´, `Dur ihtarına uymamak´, `Drift atmak´, `Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak´ ve `Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek´ suçlardan toplam 41 bin 787 lira ceza kesildi. Araç ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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