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        Kütahya'da devrilen yolcu minibüsündeki 13 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 19:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:00
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        Kütahya'da devrilen yolcu minibüsündeki 13 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

        Tavşanlı'dan Emet'e yolcu taşıyan Refik İ. yönetimindeki 43 AFF 026 plakalı minibüs, Esentepe mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Devrilen minibüste sıkışan 3 yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yaralanan sürücü ile 12 yolcu, Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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