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        Kütahya'da meslek liseleri fuarda tanıtılıyor

        Kütahya'da, mesleki eğitime dikkat çekmek amacıyla Meslek Liseleri Tanıtım Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:34 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:34
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        Kütahya'da meslek liseleri fuarda tanıtılıyor
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        Kütahya'da, mesleki eğitime dikkat çekmek amacıyla Meslek Liseleri Tanıtım Fuarı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde, düzenlenen fuara 14 meslek lisesi, geliştirdikleri çeşitli projelerle katıldı.

        Vali Musa Işın, fuarı ziyaret ederek stantları gezdi, projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

        Meslek Liselerinin çok değerli olduğunu belirten Işın, öğrencilerin yaptıkları çalışmaların her birinin birbirinden başarılı ve kıymetli çalışmalar olduğunu söyledi.

        Meslek liselerinin Kütahya'da oldukça iyi bir durumda olduğunu belirten Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Kütahya’da meslek liselerinin toplam liseler içindeki payı, imam hatipler hariç yüzde 43 oranında. Geçen yıl 2 bine yakın öğrencimiz meslek liselerinden mezun oldu. Bu da bizim için çok önemli bir rakamdır. İlimiz aynı zamanda bir sanayi şehri. Kalifiyeli, yetenekli, nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. Dolayısıyla bu oran önemlidir. Yüzde 43 oranının meslek liselerine ait olması sanayimiz, işgücü, istihdam açısından umut vericidir."

        Meslek liselerinden mezun olacak öğrencilerin istenilen nitelikte olmaları halinde sanayi sektöründe istihdam edileceklerini de vurgulayan Işın, fuarda emeği olan idarecileri, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Gün boyunca sürecek fuarı, binlerce öğrencinin ziyaret etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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